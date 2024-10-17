葡萄牙悶和蘇格蘭 C朗入球斷纜 頭頂腳踢無靈 黑臉待球迷逕自返更衣室

葡萄牙此役若凱旋便可出線，卻有C朗頭頂腳踢俱不中框，隊友中場般奴費南迪斯的近射又被41歲的蘇格蘭門將哥頓力挽狂瀾，結果全場14次攻門未能轉化為入球，被逼和0：0，結束首3輪連勝外，C朗也無法連續4仗破門，這名39歲前鋒除在球證鳴笛完場後向對方投訴，又向主隊球迷雙手展示「手指公向下」手勢，其後更沒帶領隊友向遠道而來的葡萄牙球迷致意，逕自返回更衣室。

葡萄牙教練馬天尼斯說：「我們面對一支不願冒險但防守了得的球隊。對方值得稱讚，但己隊也保不失。」葡萄牙賽後領前次席克羅地亞3分，作客的「格仔兵」開賽5分鐘先失，卻至26分鐘反超前波蘭3：1，但最終被逼和3：3。波蘭賽後以4分續排第3，領前1分的榜尾蘇格蘭3分。

西班牙輕取塞爾維亞晉8強

A4組的西班牙隊憑拿樸迪、艾華路莫拉達及阿歷斯巴爾拿建功，主場淨勝塞爾維亞3球，賽後得10分，領先隨後的丹麥及塞軍3分和6分，繼A3組的德國後成為第2支出線8強的球隊。A4組另一仗，丹麥藉中場基斯甸艾歷臣先助攻後建功，終作客以2：2逼和賽後以1分包尾的瑞士。