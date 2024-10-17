杜曹接三獅帥印 簽18月約衝世盃 史上第3名外籍英帥 明年1月履新

英格蘭隊今夏在歐洲國家盃連續兩屆屈居亞軍後，主帥修夫基決定卸下兵符，近4場歐洲國家聯賽由U21主教練卡斯利暫代領軍。今年5月離開拜仁慕尼黑的杜曹，近日已盛傳與英足總接洽，終在昨日落實接掌，成為繼今年8月離世的瑞典籍教練艾歷臣，以及78歲意籍名帥卡比路後，三獅軍團歷來第3名外籍主教練。

跟之前的艾歷臣和卡比路不同，杜曹在2021年1月至2022年9月期間曾任車路士領隊，具備在英倫足壇打滾的經驗，上季執教拜仁時亦曾跟三獅當家射手哈利卡尼合作；在英足總公布任命後，卡尼亦在社交網帖文表達支持，「期待再次在這『波士』（杜曹）麾下作戰」。至於杜曹的副手人選，是目前擔任葡萄牙隊教練團成員的英籍教練安東尼巴利，兩人繼在車路士和拜仁後再度共事。

冀助英格蘭重溫大賽冠軍夢

杜曹昨晚與英足總行政總裁布寧咸在溫布萊球場出席記者會，他表示一直希望重返英格蘭執教，雖承認曾為轉教國家隊的決定猶疑不決，但與英足總洽談後認為跟對方有同樣的理念，希望協助三獅重溫大賽冠軍美夢，並會利用前帥修夫基留下根基建立球隊，「我知道這裏的獎盃櫃欠缺一些錦標，我想協助實現這目標」。對於外界不少聲音希望續起用本土教練，杜曹幽默的說：「對不起，我只有德國護照。希望我們能說服球迷們，並展現我對出任這職位有多自豪。」

布寧咸在記者會上則透露，英足總早在歐國盃前已制定聘請新帥方案，並在修夫基請辭後着手物色人選。他透露曾與約10名候選人洽談，當中包括本土和海外教練，深信杜曹是這份工作的最佳人選。他又透露杜曹上周二已正式簽約，但為免影響三獅本月國際賽期的準備，延至昨日才對外公布。

卡斯利續領下月兩仗歐國聯

在杜曹明年1月1日上任前，英格蘭隊下月尚有兩場歐國聯B2組賽事，分別作客希臘隊和主場鬥愛爾蘭隊。英足總稱卡斯利該兩仗將繼續領軍，之後會回歸U21梯隊，協助「幼獅」爭取衛冕來年的U21歐國盃。