明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

杜曹接三獅帥印 簽18月約衝世盃 史上第3名外籍英帥 明年1月履新

【明報專訊】英格蘭足總昨宣布任命德國籍教頭杜曹為國家隊主教練，是「三獅軍團」歷來第3次起用外籍主帥，將於明年1月就任並簽約18個月。51歲的他出席記者會時形容這項重大的新工作讓他重新煥發年輕，目標是帶領球隊在2026年世界盃再嘗大賽冠軍滋味。

英格蘭隊今夏在歐洲國家盃連續兩屆屈居亞軍後，主帥修夫基決定卸下兵符，近4場歐洲國家聯賽由U21主教練卡斯利暫代領軍。今年5月離開拜仁慕尼黑的杜曹，近日已盛傳與英足總接洽，終在昨日落實接掌，成為繼今年8月離世的瑞典籍教練艾歷臣，以及78歲意籍名帥卡比路後，三獅軍團歷來第3名外籍主教練。

跟之前的艾歷臣和卡比路不同，杜曹在2021年1月至2022年9月期間曾任車路士領隊，具備在英倫足壇打滾的經驗，上季執教拜仁時亦曾跟三獅當家射手哈利卡尼合作；在英足總公布任命後，卡尼亦在社交網帖文表達支持，「期待再次在這『波士』（杜曹）麾下作戰」。至於杜曹的副手人選，是目前擔任葡萄牙隊教練團成員的英籍教練安東尼巴利，兩人繼在車路士和拜仁後再度共事。

冀助英格蘭重溫大賽冠軍夢

杜曹昨晚與英足總行政總裁布寧咸在溫布萊球場出席記者會，他表示一直希望重返英格蘭執教，雖承認曾為轉教國家隊的決定猶疑不決，但與英足總洽談後認為跟對方有同樣的理念，希望協助三獅重溫大賽冠軍美夢，並會利用前帥修夫基留下根基建立球隊，「我知道這裏的獎盃櫃欠缺一些錦標，我想協助實現這目標」。對於外界不少聲音希望續起用本土教練，杜曹幽默的說：「對不起，我只有德國護照。希望我們能說服球迷們，並展現我對出任這職位有多自豪。」

布寧咸在記者會上則透露，英足總早在歐國盃前已制定聘請新帥方案，並在修夫基請辭後着手物色人選。他透露曾與約10名候選人洽談，當中包括本土和海外教練，深信杜曹是這份工作的最佳人選。他又透露杜曹上周二已正式簽約，但為免影響三獅本月國際賽期的準備，延至昨日才對外公布。

卡斯利續領下月兩仗歐國聯

在杜曹明年1月1日上任前，英格蘭隊下月尚有兩場歐國聯B2組賽事，分別作客希臘隊和主場鬥愛爾蘭隊。英足總稱卡斯利該兩仗將繼續領軍，之後會回歸U21梯隊，協助「幼獅」爭取衛冕來年的U21歐國盃。

上 / 下一篇新聞