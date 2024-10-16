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體育

港乒攜亞賽兩銅凱旋 杜凱琹單打突破 歸功張瑞倡換球拍增球速

【明報專訊】乒乓球亞洲錦標賽日前在哈薩克結束，港隊部分成員前晚返港，其中杜凱琹今屆在女團及女單奪得兩面銅牌，亦是個人首面兼港隊相隔19年後再於亞洲賽奪女單獎牌。她透露最近獲教練張瑞建議下更換球拍，成為在單打突破前4名的關鍵之一，亦給予自己打球多年的一個肯定。

港隊在今屆亞洲賽取得兩面銅牌，部分成員前晚由哈薩克返港，包括一同贏得女團銅牌的杜凱琹、李皓晴、吳詠琳及李凱敏，加上總教練李靜、女隊教練張瑞、男隊黃鎮廷及林兆恒，除了親友到場接機，亦獲球迷要求合照。杜凱琹今屆亦為港隊相隔19年再於亞洲賽奪得女單獎牌，返港後她直認這次比賽是「無心插柳」下收穫佳績，「在8、9年前已希望在單打取得突破，但一直只打到前8或前16名，甚至一輪遊，近兩年又受傷患困擾，令我不敢再想這夢想，但最近瑞姐（張瑞）給予我新方向，建議更換球拍，讓我球速更快」。她續稱能在上月底WTT乒乓中國大滿貫女單首輪以局數3：2擊敗瑞典隊削球好手貝絲唐，亦有助增強信心。

手傷近癒 保競爭心備戰奧運周期

杜凱琹今屆過關斬將，包括8強以局數3：1淘汰巴黎奧運兩銅得主的20歲韓國隊星將申裕斌，雖在4強直落3局不敵最終金牌得主的朝鮮隊好手金琴英，但仍首奪個人亞洲賽女單銅牌，「我勝出8強及知悉獲得獎牌後，便將球拍拋上半空，當時想哭，但又哭不出來像呆滯一樣」。阿杜透露現時手部傷勢大致好轉，希望一直保持對乒乓的熱愛和飢餓感，「因隊中年輕球員進步很快，我需要保持競爭的心態準備下屆洛杉磯奧運的周期」。對於明年底舉行的全運會，她坦言是最困難的比賽，不會以爭取獎牌為首要目標。

今屆亞洲賽縱使只有女隊獲得獎牌，但港乒總教練李靜仍盛讚所有男、女球員均發揮不錯，「本身預計他們有壓力下會有點怯場，但想不到他們一開局已很投入專注，相信杜凱琹在出手衝擊力方面下了工夫」。李靜表明港隊正進入新舊交替，點名在今屆男單8強止步的19歲小將陳灝樺有驚喜表現。

李靜盼麾下學習心態戰全運

此外，李靜透露港隊將於本月底出戰WTT阿曼挑戰賽，12月初將有4男4女到成都參加國際乒聯（ITTF）混合團體世界盃。他亦稱現階段談全運會時候還早，但認同球員屆時心態都應以「學嘢」為主。

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