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體育

體壇快訊：傑志簽巴西中堅鄧達思

【明報專訊】港超球會傑志昨宣布簽入26歲巴西籍中堅鄧達思，將披4號球衣，已完成註冊可於周六下午3時港超作客大埔上陣，是「藍鳥」今季第10名新兵。鄧達思出身巴甲勁旅法林明高，之後轉戰巴西、葡萄牙及塞浦路斯乙組聯賽，來港前效力捷克第3級聯賽球隊茲諾伊莫。

曼聯止費格遜大使合約

據英國多間媒體報道，一直希望削減營運開支的英力士集團，已終止傳奇領隊費格遜的曼聯全球形象大使合約，據悉此舉可為球會減省每年逾200萬鎊開支。費格遜在2013年退休後轉任「紅魔」大使及球會董事至今達11年，82歲的他曾執教曼聯26年，當中共奪38項錦標。

東方東超首擊征廣島

東亞超級籃球聯賽（EASL）月初開打，其中應屆甲一聯賽冠軍、在今夏簽入7名新兵的香港代表東方，將在今晚6時迎來A組小組賽首擊，作客福山市挑戰日本B.League球隊廣島蜻蜓，賽事共分兩組共10隊角逐，每組首次名將躋身4強。東方將在30日返灣仔修頓主場再戰廣島。

河村續勇領灰熊熱身賽斬馬

孟菲斯灰熊昨在NBA季前賽作客印第安那溜馬，其中日籍控衛河村勇輝繼早前作客芝加哥公牛獻8次助攻後再有出色表現，個人攻入10分及交出7次助攻領銜贏120：116取連勝；新加盟達拉斯獨行俠的球星基利湯臣同日在另一場季前賽9射不中，正選上陣21分鐘「食蛋」下，球隊終以96：110敗走。

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