費蘭度轉任自由人謝韋帥信任 新踢法助展所長

費蘭度在港足位置轉變讓球迷大感意外，韋斯活的用人更因此被球迷質疑。費蘭度賽後卻自信地說：「看看球場裏面，我用表現證明了。」他表示享受在韋帥的控球踢法下出戰，即使位置與平時有別，也沒有感到壓力，「我踢了20年職業足球，這沒什麼大不了」。

安永佳稱外間對新帥批評過嚴

本月國際賽期是費蘭度相隔11個月後，再披上港足戰衣。他強調自己嚮往出戰國際賽，認為在韋斯活的踢法下，同樣擅長用球的自己能更好發揮，「之前的踢法比較直接，適合跑動較多的年輕球員。現在不同了，我們能掌控球賽、更多用球機會，使我更有能力幫助球隊」。

昨仗先開紀錄的前鋒安永佳，為大港腳征戰3年終取得首個主場入球，他形容能在香港球迷面前慶祝是一大樂事。他認為港足上仗不敵列支敦士登隊後，外界對韋斯活的質疑和批評有點嚴苛，相信昨仗賽果能讓球迷眼前一亮，「球迷要理解列支敦士登始終是歐洲球隊，球員體格強壯，水平與亞洲球隊不一樣。我們去年作客柬埔寨時進攻機會不多，這次卻創造不少機會，相信能讓球迷帶來一些甜頭。我們跟韋斯活合作不久，球迷應繼續拭目以待」。