港足輕取柬埔寨 新帥韋斯活首勝 賽前遭球迷柴台後獲致歉 承諾續踢娛樂足球

世界排名157名的港足，上周五作客歐洲以0：1不敵排203名的列支敦士登隊，令韋斯活領軍首擊慘吃悶棍，昨返主場面對排180位的柬埔寨隊，正選3個變動起用中場陳肇鈞、翼鋒艾華頓及史提芬彭利拿。

安永佳入國際賽主場首球

韋斯活首戰起用左翼衛費蘭度任後場「自由人」串演左中堅及中場，又將前鋒史提芬彭利拿移後中場，引球迷熱論，此仗續用這套戰術，因應攻守轉換3-5-2及4-4-2陣式。昨有5289人入場，港足甫開賽即搶攻，並於29分鐘打開紀錄，祖連奴左路射門被擋出後再接到球傳中，造就前鋒安永佳門前挑射入網，是這名27歲前鋒在國際A級賽首個主場入球。35分鐘，艾華頓突破越位入禁區在門將出迎前挑射入網，替港足半場領先2：0。

換邊後戰况膠着，大埔翼衞尼高拉斯81分鐘後備入替，完成大港腳「地標」戰。葉鴻輝尾段多次撲出對手攻門，祖連奴補時兩分鐘禁區頂起腳錦上添花，終贏3：0。

韋斯活領軍第2場獲勝，港足亦繼去年10月世界盃亞洲區外圍賽首圈4：0大勝不丹後，近1年來主場首勝，此前世盃外次圈3仗主場1和2負。港足緊接下月兩仗主場友賽，分別為11月14及19日對菲律賓及毛里裘斯隊。

韋斯活鬆口氣 稱數據反映表現

由上場敗仗賽後及是役賽前曾被球迷喊「Westwood out」，完場後卻有球迷向他說「Sorry」，韋斯活賽後走向球迷區接過揚聲器，向看台講話時以此自嘲並承諾會續踢娛樂性足球。對於賽前曾建議質疑排陣的批評者先「理解足球」，這名48歲英籍教頭在賽後記者會重申，知道如何聽取球迷意見，「不管球迷意見如何，我明白足球及有足夠經驗，數據會反映球員的表現及排陣原因」。他形容這套戰術複雜，球員需時熟習，提及相信費蘭度的控球能力能助球隊，並稱取得領軍首勝如鬆一口氣，滿意是役有5至8次入球機會，贏波亦可令球員更有信心，但同時要繼續改善把握力及防守。