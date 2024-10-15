體壇快訊：巴鐸克生前球會履行餘約

法女足前隊長告別國際賽

法國女足前隊長艾雯迪妮亨利昨宣布告別國際賽，這名效力墨西哥球會托盧卡的35歲中場從2009年獲首頂「喼帽」以來，已為法軍上陣109次並攻入14球。她早前曾在主場出戰巴黎奧運，惟戰至8強止步。

道奇國聯決賽拔頭籌

洛杉磯道奇昨在美國職棒大聯盟（MLB）季後賽的國家聯盟決賽首戰，雖有日籍球星大谷翔平盜壘失敗中斷連續盜壘36次成功紀錄，但僅讓對手紐約大都會敲出零星安打下，以9：0大勝，在七場四勝制的系列賽先拔頭籌，追平單一季後賽最多連續33局無失分紀錄。

韋斯破紀錄3身分入名人堂

新屆NBA名人堂昨舉行儀式，包括曾8次入選全明星、球員生涯達22季寫歷史的「飛人」卡達，連同其餘12人齊入選；今年6月離世的洛杉磯湖人名宿「Logo Man」謝利韋斯，以籃球貢獻者身分破記錄第3次入圍，其兒子代為出席嘉許。