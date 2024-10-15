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2024年10月15日星期二
韋斯活領港足主場地標迎柬埔寨 盼萬人進場支持 稱批評者先「理解足球」
國足迎印尼爭C組首勝 武磊阿蘭復操候命
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體壇快訊：巴鐸克生前球會履行餘約
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【明報專訊】（請看附圖）
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