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體育

總統盧拉批巴西隊外流兵不如國內落班國腳

【明報專訊】2026年世界盃南美洲區外圍賽明晨開始展開5場第10輪比賽，其中過去兩仗不勝的榜首阿根廷隊，將在主場迎戰近况不俗的玻利維亞隊；「四哥」巴西隊則在遇客軍秘魯隊前，隊中外流球員被總統盧拉狠批水平不及在國內落班的國腳。

阿根廷迎玻利維亞誓返勝軌

上屆世界盃冠軍阿根廷近兩場世盃外作客先負哥倫比亞，後在星將美斯復出也只能打和委內瑞拉隊，現以9戰得19分續排首位，領前隨後的哥軍及烏拉圭3分和4分。「藍白兵團」此役勢續由美斯領軍，伙拍祖利安艾華利斯及拿達路馬天尼斯攻近3場世盃外連捷的玻利維亞，並有上場停賽的基斯甸羅美路復出鎮守中路，但門將達米安馬天尼斯則因早前的行為不檢問題續停賽，需由效力馬賽的魯利繼續把關。

巴西征戰秘魯爭連勝

「森巴兵團」上場世盃外作客憑兩名效力巴甲球會保地花高的球員建功險勝智利，同時藉哥軍和烏拉圭意外敗陣，以及厄瓜多爾和波失分，得以升上第4，有利主場對秘魯乘勝追擊，卻被總統盧拉「潑冷水」道：「我們隊內那些外流球員的水平，與昔日名宿羅馬里奧有段距離。他們只是一些未達星級水準的年輕球員，我看不出比在國內『搵食』的優秀。」然而，據報主帥杜利華或將仍會派遣鋒將洛迪高高斯、拉芬夏比洛尼及後衛馬昆賀斯等外流兵上陣。

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