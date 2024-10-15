阿諾特領英取芬返勝軌 卡斯利澄清「世界級主帥」論 否認無意坐正

英格蘭上周主場1：2不敵希臘隊後，昨有隊長哈利卡尼缺陣一場後傷癒復出，18分鐘由基亞利殊先開紀錄，加上74分鐘有阿諾特主射罰球直入死角，以及中場迪格蘭賴斯尾段建功，作客3：1挫完場前破蛋的芬蘭。英軍今屆3場勝仗都由阿諾特當選賽事最佳球員，成為「後修夫基時代」狀態最佳國腳。基亞利殊透露在這名利物浦右閘主射罰球前，笑言曾跟對方打賭500鎊（約5070港元）能否直射入網。

卡斯利暫代領軍4仗3勝1負，但他賽後受訪時卻稱「英格蘭主帥值得由曾贏過冠軍的世界級教練擔任」。雖然這名50歲教頭隨即在賽後記者會澄清，稱自己「絕對沒有排除正式出任英格蘭領隊的可能性」，但已引起外界猜測他不會「坐正」。

挪威慘負 夏蘭特為無視傳媒致歉

至於挪威隊在B3組作客1：5慘敗予有前鋒阿拿奧杜域梅開二度的奧地利隊，結束兩連勝走勢。奧地利與挪威及斯洛文尼亞隊同樣4戰7分。昨任挪威隊長踢足全場但無入球的射手艾寧夏蘭特，賽後無視挪威傳媒訪問而被炮轟。這名24歲曼城前鋒事後在社交網為此道歉，承認自己表現太差。

此外，列支敦士登隊上周友賽1球擊敗港足後，昨在歐國聯D2組續在主場以0：0悶和直布羅陀隊，取得今屆歐國聯第2分。