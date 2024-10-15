明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

阿諾特領英取芬返勝軌 卡斯利澄清「世界級主帥」論 否認無意坐正

【明報專訊】英格蘭隊昨在歐洲國家聯賽B2組，憑串演左閘的阿歷山大阿諾特射入精彩罰球，作客3：1輕取芬蘭隊，重返勝軌。不過看守領隊卡斯利賽後說出「三獅兵團」應由曾奪冠世界級主帥領軍的言論，雖其後已澄清，但引起外界猜測他或不會「坐正」掌帥。

英格蘭上周主場1：2不敵希臘隊後，昨有隊長哈利卡尼缺陣一場後傷癒復出，18分鐘由基亞利殊先開紀錄，加上74分鐘有阿諾特主射罰球直入死角，以及中場迪格蘭賴斯尾段建功，作客3：1挫完場前破蛋的芬蘭。英軍今屆3場勝仗都由阿諾特當選賽事最佳球員，成為「後修夫基時代」狀態最佳國腳。基亞利殊透露在這名利物浦右閘主射罰球前，笑言曾跟對方打賭500鎊（約5070港元）能否直射入網。

卡斯利暫代領軍4仗3勝1負，但他賽後受訪時卻稱「英格蘭主帥值得由曾贏過冠軍的世界級教練擔任」。雖然這名50歲教頭隨即在賽後記者會澄清，稱自己「絕對沒有排除正式出任英格蘭領隊的可能性」，但已引起外界猜測他不會「坐正」。

挪威慘負 夏蘭特為無視傳媒致歉

至於挪威隊在B3組作客1：5慘敗予有前鋒阿拿奧杜域梅開二度的奧地利隊，結束兩連勝走勢。奧地利與挪威及斯洛文尼亞隊同樣4戰7分。昨任挪威隊長踢足全場但無入球的射手艾寧夏蘭特，賽後無視挪威傳媒訪問而被炮轟。這名24歲曼城前鋒事後在社交網為此道歉，承認自己表現太差。

此外，列支敦士登隊上周友賽1球擊敗港足後，昨在歐國聯D2組續在主場以0：0悶和直布羅陀隊，取得今屆歐國聯第2分。

上 / 下一篇新聞