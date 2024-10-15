韋斯活領港足主場地標迎柬埔寨 盼萬人進場支持 稱批評者先「理解足球」

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港足昨有東方後衛亞歷斯祖因傷退隊，早前則有理文翼鋒艾華頓補選歸隊。至於目前養傷的中甲廣西平果哈嘹中堅勞烈斯，則有到場觀看賽前操練，並與韋斯活交流。

透露今仗部署與征戰列國有別

艾華頓補選歸隊代亞歷斯祖

港足上周五初次作客歐洲，在友賽以0：1不敵列支敦士登隊，韋斯活派遣邊路球員費蘭度擔任後場「自由人」等部署引起球迷熱議，賽後更質疑批評者「不懂足球」；他昨於賽前記招上表示，球迷有表達意見的自由，但同時對自己的足球風格充滿信心，「球迷未完全支持理念固然不理想，但這對我不會有影響。他們在評論之前，應先理解足球。我在足球圈待了不少日子，作為球員度過了21、22個球季，擔任教練13年，在電視台當足球分析有10年，對足球有足夠認知」。

港足與柬埔寨隊過去交手9次，錄得7勝2和未嘗一敗；最近兩次對壘中，分別在前年6月印度舉行的亞洲盃外圍賽3：0大勝，去年9月友賽則作客遭逼和1：1。作為任內主場首擊，韋斯活表明今仗部署跟上仗會有不同，期待有具說服力的表現和賽果，「若我們把握入球機會，其他人自然無聲出」。至於射手安永佳認為，在韋帥執掌後踢法確實轉變，但自己的任務依舊，「球隊現在更注重後場組織、保持控球，這是我們都期待的演進。我還是在禁區內尋求轉化入球，在前場協助串連」。

柬埔寨上周友賽挫台

暫代主帥信港足戰力較高

柬埔寨隊目前世界排名第180位，較157位的港足低23位。該隊上周四曾友賽主場以3：2擊敗由港足前帥加利韋特領軍的中華台北隊，這次大軍23名球員全數來自本土聯賽，包括日裔入籍兵後衛水野輝和中場小川雄大。該隊上月亞洲盃外圍賽次圈不敵斯里蘭卡隊出局後解僱阿根廷籍主帥，本月國際賽期由日籍教練行德浩二暫代領軍，他表示觀看過港足對列支敦士登的片段，認為港足球員在身體對抗、速度和用球都不錯，料實力在中華台北之上，但仍會期待麾下踢出好成績。