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體育

伍泰龍三鐵亞洲盃得第5 奧運失利陰霾未除 年內掛免戰牌

【明報專訊】三項鐵人香港亞洲盃昨於中環灣仔海濱上演，港將彭詩雅連續兩屆奪得女子精英組銅牌，但另一港將伍泰龍繼巴黎奧運遺憾退賽，於男子精英組僅獲第5名，未能繼去年再踏頒獎台，這名上屆銀牌得主透露正接受心理輔導，並確認今年內不會再參賽。

為港征戰巴黎奧運男子個人賽兼上屆銀牌得主伍泰龍，昨在亞洲盃男子精英組一度以第3名完成游泳項目，但之後在單車項目被追上，最終以56分59秒衝線得第5名，隊友黃子圖落後1秒排第6；東京奧運港將奧斯卡則以56分54秒得第4。兩名澳洲籍選手Lachlan Jones和Brayden Mercer包攬賽事冠、亞軍。

稱失去比賽興趣 正心理輔導

伍泰龍在巴黎奧運於游泳期間被其他對手從後扯爛戰衣，因而影響表現未能完成比賽，昨於亞洲盃失落獎牌，他賽後坦承發揮一般，透露現有接受心理輔導，並確認今年內不會再參加任何比賽，「奧運回來後就沒有什麼興趣比賽，也不太想練習，今次參賽是想找回比賽的感覺」。首在中環維港賽道參加精英組賽事的奧斯卡，則自覺經過半年高強度訓練後大有進步，「尤其上月底世界賽武漢站，能夠與3名巴黎奧運獎牌得主競爭」。

彭詩雅冧莊銅牌 參賽助展競爭力

女子精英組方面，港將彭詩雅以1小時3分14秒完成，連續兩屆獲銅牌，隊友蔡欣妍及韋祺分別得第5及第6。現亞洲排名第3的彭詩雅稱，今次參賽有助她顯示競爭力，「現在的港隊有能力在2028年奧運成為非常強大的隊伍，希望以世界排名取得入場券」。澳洲籍選手Zoe Clarke則以1小時1分49秒首名衝線。

至於亞洲三鐵U15及少年錦標賽，港將莫柏勛及倫伯翹分別在男、女子少年組奪得季軍。丁毅臻繼早前武漢全國U系列冠軍盃賽奪少年組混合接力金牌，昨獲U15男子組季軍，隊友Sarah Modiano於U15女子組奪冠。

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