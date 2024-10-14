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2024年10月14日星期一
江旻憓感返工辛苦 向打工仔致敬 主場領馬會奧運獎金 重申劍擊伴隨一生
張家朗劍指世界賽「爆機」達成大滿貫
C朗士哥 領葡贏波蘭續佔榜首 連續3場歐國聯有進帳 平拉莫斯國際賽勝仗紀錄
沙拿提早返利市 避征毛里塔尼亞人造草場
史拿上海大師賽拍走佐高域登頂
足壇快遞：大埔菁英盃挫東方續不敗
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伍泰龍三鐵亞洲盃得第5 奧運失利陰霾未除 年內掛免戰牌
世運巡迴賽煞科 港武術隊奪3金
體壇快訊：國手韓悅北極賽封后
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【明報專訊】（請看附圖）
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