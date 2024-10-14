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體育

C朗士哥 領葡贏波蘭續佔榜首 連續3場歐國聯有進帳 平拉莫斯國際賽勝仗紀錄

【明報專訊】39歲的基斯坦奴朗拿度（C朗）昨在歐洲國家聯賽A1組建功，助葡萄牙隊作客以3：1挫波蘭隊，賽後3戰全勝得9分續領前。此仗是C朗個人第131場國際賽勝仗，追平西班牙隊名將沙治奧拉莫斯的紀錄。

葡萄牙中場貝拿度施華在26分鐘開紀錄，C朗則在37分鐘連續3場歐國聯斬獲入球，加上敵衛碧拿歷克於88分鐘擺烏龍，以3：1挫在78分鐘由中場施連斯基破蛋的波蘭。此役是C朗在國際賽第215次上陣，入球紀錄則改寫為133球，而其131場勝仗則比肩皇家馬德里舊隊友沙治奧拉莫斯。A1組次席克羅地亞隊藉前鋒伊戈馬坦奴域在36分鐘在國際賽開齋，隊友卡拉馬歷於70分鐘入奠勝球，主場以2：1反勝在33分鐘拔頭籌的蘇格蘭隊。

西班牙傷兵潮下小勝丹麥

應屆歐洲國家盃冠軍西班牙隊雖傷兵滿營，卻仍在A4組憑中場蘇比文迪在79分鐘射彈地波，丹麥門將卡斯柏舒米高判斷錯誤下擋入，主場以1球小勝，賽後得7分，以1分反壓丹麥升上首位。同組塞爾維亞隊主場以2：0勝瑞士隊後以4分排第3。

歐國盃明晨接戰，A3組榜首德國隊在主場大戰落後兩分的宿敵次席荷蘭隊外，榜尾波斯尼亞隊亦迎戰匈牙利隊；A2組則上演一哥意大利隊碰以色列隊，以及落後意軍1分的次席法國隊作客排第3的比利時隊。

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