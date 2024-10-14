江旻憓感返工辛苦 向打工仔致敬 主場領馬會奧運獎金 重申劍擊伴隨一生

馬會頒1762.5萬元予8奧運港將

出席儀式的得獎運動員包括劍擊金牌雙將張家朗與江旻憓、游泳兩銅得主何詩蓓及跆拳道代表盧蔚豐。同場出席另外9名奧運港將還有何瑋桁（劍擊）、刁俊稀（田徑）、王嘉莉（柔道）、盧善恩、楊霈霖（羽毛球）、馬君正、鄭清然（滑浪風帆）、祥傑（帆船）和譚凱琳（游泳），則獲致送紀念品。而江旻憓、張家朗及盧蔚豐於第3場「巴黎奧運中國香港隊盃」賽事頒發獎盃。

江旻憓在巴奧女子重劍個人賽奪金後，不足一周宣告退役，隨即在8月中加入馬會任對外事務助理經理，她昨見傳媒時頻遞卡片，笑言「最易的工作就是派卡片」。談到投身職場約兩月的體會，江旻憓不禁說：「返工辛苦，想向打工仔致敬。不過都鍾意，可以學到好多事。打劍20年，覺得自己沒成熟過，現在要開始招呼大家」。

何詩蓓欣喜奧運感染市民習泳

縱告別全職運動員生涯，江旻憓透露現在有時晚上會回體院，與青少年運動員陪練。她排除日後再戰本地賽事的可能，但自感運動員身分一直伴隨，「我一世都會覺得是運動員，不會說自己是前運動員」。至於所獲得的600萬元獎金，她稱將用作籌備早前透露計劃成立的慈善基金。

繼上屆東京奧運再次單屆收穫兩面獎牌的何詩蓓，則在領取合共300萬元獎金支票時再次感謝港人支持，透露最開心聽到有香港市民在奧運熱潮下回到泳池或開始習泳。

主禮嘉賓政務司長陳國基致辭時說，特區政府一直積極投放資源，支持香港體育發展，其中2024／25年度向體院撥款達9.4億元，較5年前增加逾四成，充分展現政府推動香港體育發展決心，亦感謝馬會大力支持本地體育發展。馬會主席利子厚表示，體育有着改變生命及凝聚社會的力量，馬會將續透過與社會各界多方協作，支持港將在世界舞台發光發亮。