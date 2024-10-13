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體育

杜凱琹亞洲賽女單掛銅 8強力克申裕斌 4強止步寫個人最佳

【明報專訊】在哈薩克首都阿斯塔納舉行的乒乓球亞洲錦標賽昨續演，27歲港隊星將杜凱琹於女單連過兩關，包括在8強以局數3：1擊敗世界排名第8的韓國隊星將申裕斌，生涯首度殺入亞洲賽女單4強，惟她其後轉戰朝鮮隊好手金琴英以直落3局敗陣，最終摘銅而回。

杜凱琹在今屆亞洲賽表現回勇，不但助港隊在女子團體賽戰至4強止步取銅牌，回到單項亦有不俗表現。由次圈打起的她前日連過兩關後，昨午於16強再以3：2擊退中華台北隊的李昱諄。

躋身8強後，這名現時世界排名第48的港將惡鬥巴黎奧運兩銅得主的20歲韓國隊星將申裕斌，以13：11、11：9、8：11、11：9，局數3：1擊敗這名前屆亞軍，首闖亞洲賽女單4強。惟她同晚轉戰巴黎奧運混雙摘銀的朝鮮隊好手金琴英，以直落3局8：11、6：11、9：11敗陣，但仍以一面銅牌寫下個人此項最佳成績，亦是繼女團後單屆第2銅。而金琴英晉級後，今與日本隊新星張本美和爭冠。

陳顥樺8強憾負日本球手

男單方面，19歲港隊新星陳顥樺於16強輕取印度隊對手後，8強以局數0：3不敵日本隊好手篠塚大登；而他同日伙拍師兄黃鎮廷則在男雙8強以2：3反負韓國隊的林鐘勳／安宰賢止步，同樣與獎牌擦身而過。

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