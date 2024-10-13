流浪菁英盃衛冕首擊負理文 主帥巴貝利賽前突自行宣布離任

各項賽事兩連敗的理文昨仗有荷蘭籍中場保利臣上半場兩度錯失入球良機，半場互無紀錄，戰至63分鐘憑西班牙籍中堅馬天尼斯接應角球頭槌破網打破僵局，並攻入他今季加盟後首入球。落後的流浪在78分鐘換入37歲守將法蘭度串演中鋒，惟無法扳平下終負0：1，衛冕首擊出師不利。理文下仗於下周日港超主場對均業北區；流浪則本月26日高級組銀牌8強對港會。

艾華頓獲港足補選鬥柬埔寨

對於主帥巴貝利賽前自行宣布離職，李輝立賽後稱：「兩日前他話病，今（昨）天他和我們終止合約，無所謂，其實合約上可以隨時大家商討，他話病我們沒再問。」會方賽後在社交網表示，球隊各技術團隊成員將堅守崗位，以教練團模式主持日常訓練；暫代領軍的理文助教朱兆基認為，球隊重返勝軌為教練團提升信心。另外，因傷退選港足作客列支敦士登隊的理文翼鋒艾華頓，昨獲香港足總補選入港足後晚8時主場友賽柬埔寨隊的名單。

基哥利梅開二度 南區大勝九龍城

至於B組另一場，冠忠南區昨在青衣運動場憑巴西籍前鋒基哥利梅開二度，加上前鋒積遜及20歲小將游卓峰各一建功，以4：0大勝九龍城，繼高級組銀牌首圈勝3：0後再挫這支升班馬。

現以5戰13分排港超榜首的東方，今午3時於菁英盃A組首戰在大埔運動場對大埔，後者在雙方近4次交手紀錄中獲3勝1和佔優；同組的港會同一時間於斧山道運動場對均業北區。