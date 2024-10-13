報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
體育
2024年10月13日星期日
10人荷蘭逼和匈牙利 雲迪積克國際賽首領紅 朗奴高文斥過嚴
英格蘭返勝軌求芬 杜曹盛傳接手
史拿佐高域決戰上海灘 鄭欽文武漢賽主場爭冠
港隊世運巡迴賽女子速度繞椿包辦銀銅
五人棒球世界盃中環煞科 古巴締兩連霸
足壇快遞：33歲利物浦舊將麥迪比掛靴
電視精選
流浪菁英盃衛冕首擊負理文 主帥巴貝利賽前突自行宣布離任
杜凱琹亞洲賽女單掛銅 8強力克申裕斌 4強止步寫個人最佳
體壇快訊：李卓耀北極賽8強止步
電視精選
prev
next
【明報專訊】（請看附圖）
上 / 下一篇新聞
10人荷蘭逼和匈牙利 雲迪積克國際賽首領紅 朗奴高文斥過嚴
英格蘭返勝軌求芬 杜曹盛傳接手
史拿佐高域決戰上海灘 鄭欽文武漢賽主場爭冠
港隊世運巡迴賽女子速度繞椿包辦銀銅
五人棒球世界盃中環煞科 古巴締兩連霸
足壇快遞：33歲利物浦舊將麥迪比掛靴
電視精選
流浪菁英盃衛冕首擊負理文 主帥巴貝利賽前突自行宣布離任
杜凱琹亞洲賽女單掛銅 8強力克申裕斌 4強止步寫個人最佳
體壇快訊：李卓耀北極賽8強止步
10人荷蘭逼和匈牙利 雲迪積克國際賽首領紅 朗奴高文斥過嚴
英格蘭返勝軌求芬 杜曹盛傳接手
史拿佐高域決戰上海灘 鄭欽文武漢賽主場爭冠
港隊世運巡迴賽女子速度繞椿包辦銀銅
五人棒球世界盃中環煞科 古巴締兩連霸
足壇快遞：33歲利物浦舊將麥迪比掛靴
流浪菁英盃衛冕首擊負理文 主帥巴貝利賽前突自行宣布離任
杜凱琹亞洲賽女單掛銅 8強力克申裕斌 4強止步寫個人最佳
體壇快訊：李卓耀北極賽8強止步
prev
next