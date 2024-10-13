史拿佐高域決戰上海灘 鄭欽文武漢賽主場爭冠

面對賽事7號種子的美國籍好手費利斯，佐高域在4強首盤第5局率先打破對方發球局，其後力保自己發球局下以6：4先拔頭籌。雙方在次盤表現更謹慎，互保發球局下要「搶7」決勝負，費利斯曾一度把握對手接連無壓力下犯錯佔優，但他戰至細分領先6：5的關鍵時刻卻「手緊」多次失誤，終被佐高域力挽狂瀾反勝8：6，並再贏一盤7：6鎖定勝局。佐高域賽後道：「我在比賽期間，身體的確出了點狀况。還幸最後我仍能克服問題，打入決賽。這裏無論是比賽場地，以及支持我的球迷都棒極了，這令我有更大動力去爭取我的百項冠軍。」

史拿成2024年終世一

至於佐高域的決賽對手，男單「世一」兼賽事頭號種子史拿，則在較早前另一場4強，同樣直落兩盤6：4、7：5淘汰曾在8強攆走卡路士艾卡拉斯的捷克籍「巨人殺手」馬查克。同時，史拿亦憑這場勝仗，鎖定年終男單世界一哥之位。他賽後表示：「成為（年終）世界第一，是我小時候的夢想。能夠如願一刻，真是覺得非常神奇。」

另一方面，繼巴黎奧運女單金牌得主鄭欽文順利打入武漢公開賽4強後，另一國家隊球手王欣瑜亦在8強反勝俄籍好手阿歷山大露娃，首度晉身4強。這也是女單網壇史上首次WTA千分系列賽由兩名國手對撼，結果鄭欽文直落兩盤6：3、6：4擊敗王欣瑜後，成為首名本土選手躋身中國舉辦的WTA千分系列賽決賽。她將與頭號種子的白俄籍名將莎芭倫卡爭冠。