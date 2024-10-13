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體育

10人荷蘭逼和匈牙利 雲迪積克國際賽首領紅 朗奴高文斥過嚴

【明報專訊】荷蘭隊昨晨於歐洲國家聯賽A3組作客僅以1：1逼和匈牙利隊，近10次交手首次未能取勝，賽後主帥朗奴高文批評球證此仗執法不公，認為陣中隊長華基爾雲迪積克末段領第2面黃牌變紅牌被逐屬過嚴。

近10次交手首不勝

昨仗荷蘭隊與上輪言和德國隊的正選陣容有4個變動，其中效力曼聯的約舒亞舒克斯取代阿積士的波貝比掛帥，中場則起用在阿仙奴能勝任多個位置的守將祖利安添巴。

不過全場陷下風的主隊匈牙利於上半場攻勢更見銳利，中場路蘭沙拉爾先於17分鐘接應角球傳中遠射中柱彈出，再於32分鐘藉一次反擊機會，後上接應翼衛索特拿基的左路傳中，近門撞射入網先開紀錄，助球隊領先半場。

全場形勢佔優的「橙軍」，在換邊後強攻不果之餘，更於79分鐘有中堅華基爾雲迪積克因一次防止對手半單刀機會時犯規，被主球證出示此仗第2面黃牌，令他個人首次於國際賽領紅牌被逐。惟踢少一人的荷蘭反而於83分鐘由右閘杜費斯接應右路罰球傳中頭槌建功，助球隊最終作客以1：1逼和匈牙利，賽後於歐國聯A3組以3戰得5分續居次席，匈軍則3戰得兩分排第3。

對於球隊近10次交手首次未能擊敗匈軍，橙軍主教練朗奴高文承認對戰果失望，但同時滿意麾下整體發揮，並批評球證此仗執法不公，「己隊鋒將唐耶爾馬倫曾有次被侵犯，對手應可領紅，球證無動於衷；反觀雲迪積克領紅的犯規是否值得領第2面黃牌卻很有爭議，至少我絕不認同」。

烏達夫起孖助德國挫波斯尼亞

比拿美領威爾斯首3仗不敗

至於同組的德國隊昨晨則靠前鋒丹尼斯烏達夫於上半場30及36分鐘連入兩球，作客以2：1擊敗由名將迪斯高於70分鐘扳回一城的波斯尼亞隊，賽後3戰得7分續居榜首。

另外，由名宿比拿美領軍的威爾斯隊同日於歐國聯B4組作客以2：2言和冰島隊，賽後3戰得5分排次席，落後榜首的土耳其隊兩分。而上任僅3個月的比拿美，更成為「紅龍軍團」隊史首位帶隊前3場力保不敗身的新帥。

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