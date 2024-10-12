體壇快訊：李嘉兒美經典賽奪亞

港五人棒球世盃列第10

香港首主辦的第二屆WSBC五人制棒球世界盃昨續於中環海濱活動空間上演，港隊昨於名次賽鬥突尼斯隊以直落兩局4：5、4：10告負，以第10名完成今屆所有賽事。至於日本隊及衛冕之師古巴隊昨分途在4強贏波，今傍晚6時將決戰爭冠，亦是雙方連續兩屆於決賽碰頭。

佐高域費利斯爭入決賽

塞爾維亞籍名將佐高域昨於上海網球大師賽男單8強，以盤數2：1反勝捷克籍球手積及文錫，今與同日贏波的美國籍名將費利斯爭闖決賽。至於世界二姐的白俄籍名將莎芭倫卡昨則於武漢公開賽女單8強，輕鬆直落兩盤淘汰波蘭籍球手費芝，將與美國籍星將嘉奧芙爭入決賽。

港乒男雙亞賽闖16強

乒乓球亞洲錦標賽昨續於哈薩克舉行，港隊男雙組合黃鎮廷／陳顥樺先於次圈以局數3：2淘汰伊朗隊組合，再於第3圈以同樣比數擊退印度隊組合，殺入16強後將鬥韓國隊的林鐘勳／安宰賢。

國家隊亞洲龍舟賽首日奪4冠

中信銀行（國際）第15屆亞洲龍舟錦標賽昨起一連3日於觀塘海濱舉行，當中國家隊在首日先奪4冠，包括於2000米混合錦標賽、女子錦標賽、公開錦標賽及200米混合錦標賽（標準龍）賽稱霸。至於同日舉行的國慶盃則由中華煤氣隊獲勝。