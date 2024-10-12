世運港巡迴賽今西沙上演 88選手會師 11港將逐明年成都入場券

武術套路初登世運項目

傑青莫宛螢冀主場奪牌

今屆世運會首設系列巡迴賽，首站先落戶香港；次站暫定明年2月或3月舉行，地點待定。香港巡迴賽開幕禮主禮嘉賓包括國際世界運動總會（IWGA）行政總裁Joachim Gossow、財政司副司長黃偉綸等，巴黎奧運女子重劍個人賽金牌得主江旻憓則以馬會對外事務助理經理身分出席。

港隊上屆在美國阿拉巴馬州伯明翰舉行的世運會收穫1金1銀4銅，其中3面銅牌來自當屆屬示範項目的武術套路。武術套路今屆成為世運會正式項目，上屆未參賽的2018年亞運銀牌港將莫宛螢表示，知道武術能躋身世運會過程並不容易，希望能發揮最佳水平，在巡迴賽爭取太極拳太極劍項目資格，「第一次在香港參與國際賽。作為東道主，很想在主場爭取一面獎牌，希望穩定的發揮能順利將我帶到世運會」。

莫宛螢上月在澳門舉行的亞洲賽女子太極拳摘銀，收穫個人首面亞洲賽獎牌；周二更當選十大傑出青年。她自感得到傑青身分後，使命感和責任感將會更重，「除了自己要爭取好成績，還要推動運動文化，積極的回饋社會。我會好好平衡時間，在不影響訓練的時候，幫助年輕一輩投身運動行業，認識中華傳統文化」。

沈曉榆長拳劍術槍術爭入圍

去年成都世大運銅牌得主沈曉榆，這次將在長拳劍術槍術爭奪世運入場券。她指出因只有巡迴賽奪金才可取得資格，這次目標會朝着此方向邁進。