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體育
2024年10月12日星期六
港足首征歐負列支敦士登 獲逾300球迷撐場 新帥韋斯活頭炮不響
韋斯活滿意麾下發揮 反駁球迷批評聲屬「不懂足球」
巴西險勝智利吐烏氣 美斯復出 阿根廷雨戰委國言和
日本贈沙特兩蛋 唯一全勝之師出線形勢大好
英軍隊史首負希臘 沙卡傷出
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37歲格連退役 別15年職業生涯
體壇快訊：李嘉兒美經典賽奪亞
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【明報專訊】（請看附圖）
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