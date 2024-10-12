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體育

日本贈沙特兩蛋 唯一全勝之師出線形勢大好

【明報專訊】2026年世界盃亞洲區外圍賽第3圈第3輪齊演榜首戰，C組的亞洲一哥日本隊昨晨作客以2：0擊敗由意籍名帥文仙尼領軍的沙特阿拉伯隊，賽後成今屆唯一3戰全勝得9分兼保持不失的球隊，出線決賽周形勢大好。

日本隊近年在國際賽表現突出，雖然年初於亞洲盃決賽周8強僅負伊朗隊失望而回，但該仗過後便未嘗敗績，於賽前6戰全勝，包括於世盃外第3圈頭兩輪分別大勝中國國家隊（國足）及巴林隊。

「藍武士」在過去兩次作客沙特阿拉伯隊均告敗陣，昨仗再征沙特雙方形勢相若，主隊雖然攻勢較多但威脅不大，反觀日本多次製造黃金機會，並先於14分鐘由中場鎌田大地近門快腳射入，以及後備上陣的前鋒小川航基於81分鐘接應翼鋒伊東純也的角球傳中頂入，終助日本以兩球淨勝沙特，賽後3戰全勝得9分之餘，並已攻入14球兼零失球，在C組續領風騷，拉開隨後同得4分的澳洲、沙特及巴林隊，下輪將於下周二晚返主場迎戰澳洲。

賽後森保一大讚麾下在他訂立嚴格目標下，仍能滿足要求並持續成長，形容拿下這場硬仗屬「偉大勝利」。

韓國輕取約旦升Ｂ組榜首

另外，韓國隊前晚作客以2：0挫約旦隊，在B組3戰得7分升上榜首，以較佳得失球領先同分的伊拉克隊。A組的烏茲別克隊則在主場0：0悶和下半場踢少一人的伊朗隊，雙方賽後同樣3戰得7分，烏軍續以較佳得失球居首。

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