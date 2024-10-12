巴西險勝智利吐烏氣 美斯復出 阿根廷雨戰委國言和

近仗表現失色的巴西，昨仗作客智利不單有門將艾利臣比加、中堅艾達米列達奧及鋒將雲尼斯奧斯祖利亞因傷避戰，開賽僅兩分鐘更被主隊射手伊度亞度華加斯頭槌先下一城。不過森巴兵站穩陣腳後大舉反撲，上半場補時階段先由效力巴西球會保地花高的翼鋒伊高捷西斯頂入扳平。戰至下半場89分鐘，輪到保地花高另一鋒將路爾斯軒歷基挺身而出，左路推入大位後妙射奠定勝局。巴西驚險反勝智利後，在南美洲賽區9戰得13分升上第4位。

美斯轟場地質素難比賽

至於以19分領導群雄的阿根廷，昨在滂沱大雨下客戰委內瑞拉。復出領軍的阿根廷隊長美斯上半場13分鐘開出罰球，間接助中堅奧達文迪門前混戰下快腳射入。惟主隊換邊後由老牌射手荷西朗頓65分鐘近門頭槌建功扳平，雙方最終打成1：1平手。美斯賽後毫不留情炮轟主隊的比賽場地，「這是場很低水平及醜陋的比賽。球場積水情况很嚴重，我們想連續傳兩腳做配合都做不到，遑論要進行比賽」。