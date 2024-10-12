明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

港足首征歐負列支敦士登 獲逾300球迷撐場 新帥韋斯活頭炮不響

【明報專訊】中國香港足球代表隊（港足）昨晨遠征歐洲，出戰歷來首場作客歐洲的國際友賽面對列支敦士登隊，逾300名香港球迷遠道入場打氣，新任主教練韋斯活首仗領軍轉陣出師不利，上半場失球下以0：1告負，被這支歐洲弱旅取得4年來首場勝仗。韋斯活賽後強調麾下發揮不俗，並諷刺對手賽後慶祝「像贏得世界盃決賽」。

注新元素改陣式 3左翼衛正選

賽事據指有逾300名香港球迷專程遠征歐洲入場撐港足，包括移居英國的退役前港腳門將謝德謙，賽前聚集老萊茵橋瑞士一方，一同跨越萊茵河進入列支敦士登國境，經首都華杜茲市中心步行往比賽場地萊茵公園球場，沿途持續有打鼓聲及高呼加油口號。香港足總現場亦派發印有「Road to Europe」的限定版打氣頸巾予球迷。

港足新帥韋斯活正式領軍首仗，賽前表明要注入新元素及加強控球，昨仗正選意外地同時起用陳晉一、孫銘謙及費蘭度3名左翼衛，陣式因應攻守轉換3中堅及4後衛，費蘭度做後場「自由人」任中場或左中堅。

世界排名157位的港足昨面對低46名、排203名的列支敦士登，11至14分鐘有3次攻門，先是費蘭度禁區外直射罰球及中場余在言後上撞射，都被對方門將班捷文布卓接實；前鋒祖連奴近射亦高出。港足攻勢漸「入肉」，卻在16分鐘失守，主隊左翼衛堅度連過周緣德及潘沛軒入禁區橫傳，隊長哈士拿無人看管下射遠柱入網。

港足半場落後一球，換邊後攻勢漸具威脅，先有陳晉一在50分鐘禁區頂射門被敵軍門將撲出。及後右閘茹子楠入替潘沛軒，加強中前場逼搶，但球隊在63及70分鐘錯失兩次黃金機會，先是孫銘謙門前接應傳中起腳射斜，以及祖連奴撞射中柱彈出。港足之後換入前鋒史提芬彭利拿任中場，但未能改寫比數，終負0：1。港足下周二晚上8時返回香港大球場友賽柬埔寨隊；列支敦士登在今年首場主場，即繼2020年10月友賽作客2：1挫盧森堡隊，取得4年來首場勝仗。

韋斯活揶揄對手：慶祝如贏世盃

列支敦士登隊打破41場國際賽不勝走勢，韋斯活在賽後記者會上卻連番揶揄對方勝之不武，「他們在浪費時間，嘗試採取角球旗戰術，尾段放棄在場邊準備額外的皮球。到完場鳴笛時，更慶祝得如贏了世界盃決賽一樣」。

當地記者隨即「提醒」韋斯活，列支敦士登隊只是世界排名203位，遠低於港足的157位。韋斯活則認為對手在國際賽面對歐洲強隊難免輸多贏少，港足在亞洲仍有機會擊敗一些弱隊，加上這次是港足首次作客歐洲，排名不反映真正實力差距。

上 / 下一篇新聞