港足首征歐負列支敦士登 獲逾300球迷撐場 新帥韋斯活頭炮不響

注新元素改陣式 3左翼衛正選

賽事據指有逾300名香港球迷專程遠征歐洲入場撐港足，包括移居英國的退役前港腳門將謝德謙，賽前聚集老萊茵橋瑞士一方，一同跨越萊茵河進入列支敦士登國境，經首都華杜茲市中心步行往比賽場地萊茵公園球場，沿途持續有打鼓聲及高呼加油口號。香港足總現場亦派發印有「Road to Europe」的限定版打氣頸巾予球迷。

港足新帥韋斯活正式領軍首仗，賽前表明要注入新元素及加強控球，昨仗正選意外地同時起用陳晉一、孫銘謙及費蘭度3名左翼衛，陣式因應攻守轉換3中堅及4後衛，費蘭度做後場「自由人」任中場或左中堅。

世界排名157位的港足昨面對低46名、排203名的列支敦士登，11至14分鐘有3次攻門，先是費蘭度禁區外直射罰球及中場余在言後上撞射，都被對方門將班捷文布卓接實；前鋒祖連奴近射亦高出。港足攻勢漸「入肉」，卻在16分鐘失守，主隊左翼衛堅度連過周緣德及潘沛軒入禁區橫傳，隊長哈士拿無人看管下射遠柱入網。

港足半場落後一球，換邊後攻勢漸具威脅，先有陳晉一在50分鐘禁區頂射門被敵軍門將撲出。及後右閘茹子楠入替潘沛軒，加強中前場逼搶，但球隊在63及70分鐘錯失兩次黃金機會，先是孫銘謙門前接應傳中起腳射斜，以及祖連奴撞射中柱彈出。港足之後換入前鋒史提芬彭利拿任中場，但未能改寫比數，終負0：1。港足下周二晚上8時返回香港大球場友賽柬埔寨隊；列支敦士登在今年首場主場，即繼2020年10月友賽作客2：1挫盧森堡隊，取得4年來首場勝仗。

韋斯活揶揄對手：慶祝如贏世盃

列支敦士登隊打破41場國際賽不勝走勢，韋斯活在賽後記者會上卻連番揶揄對方勝之不武，「他們在浪費時間，嘗試採取角球旗戰術，尾段放棄在場邊準備額外的皮球。到完場鳴笛時，更慶祝得如贏了世界盃決賽一樣」。

當地記者隨即「提醒」韋斯活，列支敦士登隊只是世界排名203位，遠低於港足的157位。韋斯活則認為對手在國際賽面對歐洲強隊難免輸多贏少，港足在亞洲仍有機會擊敗一些弱隊，加上這次是港足首次作客歐洲，排名不反映真正實力差距。