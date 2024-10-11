體壇快訊：李嘉兒首闖世巡決賽

李卓耀北極賽晉8強

港將李卓耀昨在芬蘭舉行的北極羽毛球公開賽男單16強，直落兩局擊退4號種子的國家隊好手李詩灃，今將與印尼籍的5號種子祖拿坦基士堤爭入4強；另一國手陸光祖則同在男單16強以局數0：2不敵日籍球手渡邊航貴，意味國家隊已在今屆男單盡墨。

兩國手爭闖武漢賽決賽

國家隊球手肖國棟昨午於武漢桌球公開賽8強，頭3局連續三棒破百下，終以局數5：1輕取世界排名第8的英籍名將梅菲闖4強；在武漢長大的另一國手龍澤煌同在8強以局數5：1淘汰另一英籍好手里素斯基，雙方今日將在4強上演「中國內訌」爭入決賽。

朱婷投意球會三度留洋

早前出戰巴黎奧運的中國女排名將朱婷，日前宣布正式加盟意大利球會科內利亞諾，簽約兩年將披4號球衣，這也是其職業生涯中第3次「留洋」。該球隊曾在上季奪女排歐聯冠軍，並獲得今季世界女子排球錦標賽參賽資格，主攻手朱婷或會在12月隨隊回中國作賽。

港五人棒球反負國家隊

港隊昨在中環海濱活動空間出戰WSBC五人制棒球世界盃，在轉戰名次賽首仗面對國家隊，首盤贏6：4後連失兩盤2：5及1：11反勝為敗；第2仗則以兩盤5：4及4：2擊敗澳洲隊，以1勝1負續戰今早名次賽對突尼斯隊。