國乒19年首失亞賽后冠 場數1：3負日本 球迷喊話馬琳下課

今年亞洲賽於哈薩克首都阿斯塔納舉行，在巴黎奧運過後陳夢一直休息，王曼昱因家庭原因臨時退賽，國家隊由孫穎莎領銜王藝迪及補選的陳幸同出戰。然而孫穎莎過去3個月已打了29場比賽，又頻繁出席奧運慶功活動，她雖在澳門冠軍賽和中國大滿貫都順利在女單奪冠，但明顯有疲態，日前亞洲賽女團8強對朝鮮隊，她首場以1：3負金琴英，其中一局曾連輸10分負2：11。

中國女乒在8強及4強先後淘汰朝鮮和港隊後，決賽面對日本隊，王藝迪打頭陣但局數2：3不敵張本美和；孫穎莎第2場直落3局輕取伊藤美誠追平場數，緊接陳幸同以1：3負平野美宇，場數落後1：2。

關鍵第4局由孫穎莎大戰張本美和，前者以11：9及11：6連取兩局，但張本美和後勁凌厲，在兩局都曾落後下反勝11：8及11：7，並以11：6贏決勝局，最終國家隊場數1：3不敵日本隊，屈居亞軍，不計2021年未有參賽，自2005年後首次失落亞洲賽女團冠軍，當年國家隊以2：3負韓國隊4強止步；張本美和除了7次交手首次擊敗孫穎莎，帶領日本隊繼2021年再封后，以及自1974年後首在亞洲賽女團擊敗國家隊。

孫穎莎肩膊問題女單退賽

港隊黃杜配混雙8強止步

賽後現場部分球迷向國家隊女乒主教練馬琳大喊「下課」，他僅向看台揮手致意，之後更未有出席頒獎禮，只有5名球員上台領獎，神情失望。孫穎莎其後宣布因肩膊出現問題，退出亞洲賽女單賽事。

港隊方面，除了女團在4強直落3局不敵國家隊，不設銅牌戰下奪銅牌。由黃鎮廷、林兆恒與陳顥樺組成的男團港隊，8強止步後轉戰5至8名的名次賽，先以3：2挫東道主哈薩克隊，但以2：3負日本隊得第6名；而混雙16強，陳顥樺／朱成竹以1：3負國家隊的林高遠／王藝迪；黃鎮廷／杜凱琹以3：1挫泰國隊組合，但8強直落3局負朝鮮組合止步。