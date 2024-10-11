明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

國乒19年首失亞賽后冠 場數1：3負日本 球迷喊話馬琳下課

【明報專訊】國家隊昨在乒乓亞洲賽女團決賽，意外以場數1：3負日本隊，19年來首在亞洲賽失冠，兼50年來首在這賽事負日本女乒。賽後女乒主教練馬琳未有出席頒獎禮備受批評，而「世一」孫穎莎亦首不敵16歲新星張本美和。

今年亞洲賽於哈薩克首都阿斯塔納舉行，在巴黎奧運過後陳夢一直休息，王曼昱因家庭原因臨時退賽，國家隊由孫穎莎領銜王藝迪及補選的陳幸同出戰。然而孫穎莎過去3個月已打了29場比賽，又頻繁出席奧運慶功活動，她雖在澳門冠軍賽和中國大滿貫都順利在女單奪冠，但明顯有疲態，日前亞洲賽女團8強對朝鮮隊，她首場以1：3負金琴英，其中一局曾連輸10分負2：11。

中國女乒在8強及4強先後淘汰朝鮮和港隊後，決賽面對日本隊，王藝迪打頭陣但局數2：3不敵張本美和；孫穎莎第2場直落3局輕取伊藤美誠追平場數，緊接陳幸同以1：3負平野美宇，場數落後1：2。

關鍵第4局由孫穎莎大戰張本美和，前者以11：9及11：6連取兩局，但張本美和後勁凌厲，在兩局都曾落後下反勝11：8及11：7，並以11：6贏決勝局，最終國家隊場數1：3不敵日本隊，屈居亞軍，不計2021年未有參賽，自2005年後首次失落亞洲賽女團冠軍，當年國家隊以2：3負韓國隊4強止步；張本美和除了7次交手首次擊敗孫穎莎，帶領日本隊繼2021年再封后，以及自1974年後首在亞洲賽女團擊敗國家隊。

孫穎莎肩膊問題女單退賽

港隊黃杜配混雙8強止步

賽後現場部分球迷向國家隊女乒主教練馬琳大喊「下課」，他僅向看台揮手致意，之後更未有出席頒獎禮，只有5名球員上台領獎，神情失望。孫穎莎其後宣布因肩膊出現問題，退出亞洲賽女單賽事。

港隊方面，除了女團在4強直落3局不敵國家隊，不設銅牌戰下奪銅牌。由黃鎮廷、林兆恒與陳顥樺組成的男團港隊，8強止步後轉戰5至8名的名次賽，先以3：2挫東道主哈薩克隊，但以2：3負日本隊得第6名；而混雙16強，陳顥樺／朱成竹以1：3負國家隊的林高遠／王藝迪；黃鎮廷／杜凱琹以3：1挫泰國隊組合，但8強直落3局負朝鮮組合止步。

上 / 下一篇新聞