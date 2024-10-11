足壇快遞：前錫菲聯球員倒斃家中泳池

【明報專訊】效力彭拿典奈高斯的希臘隊球員佐治巴鐸克，昨被發現倒斃在雅典家中泳池，終年31歲。英格蘭球隊錫菲聯也為這名曾效力7季的右閘發文致哀，而曾效力錫菲聯的曼聯中堅哈利馬古尼也在個人社交網悼念；另效力白禮頓的巴拉圭隊中場祖利奧安斯素，日前由英國飛返祖家備戰世界盃南美洲區外圍賽的航班上突感頭部劇痛，並表示「差點死了」，幸返巴國後已無大礙。
巴神有望返意投熱拿亞
在7月約滿土超球會阿達納鐵路的34歲意大利前國腳巴洛迪利一直賦閒，惟據轉會權威記者羅曼奴報道，目前屬自由身的「巴神」希望重返意甲，而熱拿亞主帥、曾於國家隊與他在前線合作的基拿甸奴已開始與他接觸。
施捷斯尼指吸煙無損表現
剛「出山」加盟西甲榜首巴塞隆拿的波蘭籍門將施捷斯尼，在效力阿仙奴及為國效力時屢被拍得吸煙照片，這名34歲門將近日受訪表示，「有些事是無法改變的，我吸煙與任何人都沒關係，這不會影響我在場上的表現」。
迪亞路退象軍返英養病
曼聯的科特迪瓦鋒將阿密特迪亞路，據悉已因病退出「象軍」本輪非洲國家盃外圍賽並返英養病。另FC麥克阿瑟昨被國際足協禁羅致球員，直到該澳職球會向在去年被革職的主帥、曼聯名宿約基支付21.25萬澳元（約110萬港元）賠償和利息為止。