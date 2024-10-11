足壇快遞：前錫菲聯球員倒斃家中泳池

巴神有望返意投熱拿亞

在7月約滿土超球會阿達納鐵路的34歲意大利前國腳巴洛迪利一直賦閒，惟據轉會權威記者羅曼奴報道，目前屬自由身的「巴神」希望重返意甲，而熱拿亞主帥、曾於國家隊與他在前線合作的基拿甸奴已開始與他接觸。

施捷斯尼指吸煙無損表現

剛「出山」加盟西甲榜首巴塞隆拿的波蘭籍門將施捷斯尼，在效力阿仙奴及為國效力時屢被拍得吸煙照片，這名34歲門將近日受訪表示，「有些事是無法改變的，我吸煙與任何人都沒關係，這不會影響我在場上的表現」。

迪亞路退象軍返英養病

曼聯的科特迪瓦鋒將阿密特迪亞路，據悉已因病退出「象軍」本輪非洲國家盃外圍賽並返英養病。另FC麥克阿瑟昨被國際足協禁羅致球員，直到該澳職球會向在去年被革職的主帥、曼聯名宿約基支付21.25萬澳元（約110萬港元）賠償和利息為止。