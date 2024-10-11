德國陷傷兵潮 征波斯尼亞恐有暗湧

德國隊去年9月以年輕的拿高斯文掌帥印，成績漸改善，今夏歐國盃佔主場之利下，在8強與後來的冠軍西班牙激戰120分鐘才僅負1：2，之後在歐國聯A3組首戰先主場以5球大勝匈牙利，後作客打和此組最強對手荷蘭2：2，暫也以較佳得失球差領前對方，明晨出征曾以2：5慘負「橙軍」的波斯尼亞理應可被看高一線，卻遇上主力門將達史特根因傷提早收咧，中場穆斯亞拿、攻擊手夏維斯及富克洛等亦告掛彩避戰，攻守實力勢遭削弱。

高普任紅牛集團總監

遭多蒙特球迷斥偽君子

至於曾是執教德國熱門人選的高普，在落實明年元旦履新成為紅牛集團的全球足球總監後，被多蒙特球迷斥「向錢看」、「偽君子」和「叛徒」等，最終決定關閉社交網留言功能。

荷蘭訪匈牙利迎迪維積傷癒

另外，與德國同處A3組的荷蘭造訪匈牙利時亦有守將尼敦阿基及祖利安添巴因傷缺陣，但迪維積則自歐國盃後首次歸隊，勢與華基爾雲迪積克握守中路。另外，荷足總此役及下仗作客德國賽前均默哀1分鐘，以紀念日前離世的荷蘭名宿尼斯堅斯。