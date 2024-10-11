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體育

38歲泥地王拿度證台維斯盃後掛拍

【明報專訊】38歲的22個網球男單大滿貫得主「泥地王」拿度，昨不敵近兩年連綿傷患，宣布下月代表西班牙在主場出戰台維斯盃後掛拍。事後其退役兩年的43歲宿敵瑞士籍的費達拿慨嘆稱，「我一直希望這天永遠不會來臨」。

拿度近兩年因傷患纏身少有比賽，上月更傳言利華盃會是其告別戰，卻最終未有參賽，昨終於說：「我即將從職業網球壇退役。現實情况是這些年一直艱難，尤其是近兩年。我認為自己已無法無止境地比賽下去。」他曾贏得14個法網冠軍，加上在澳網、溫網和美網共揚威8次，個人獨取22個大滿貫，總計其職業賽生涯則共92冠，獎金總額為1.35億美元（約10.5億港元）。他又憧憬下月的台維斯盃的最後探戈，並稱這是一個循環，因其首個重要錦標就是20年前在這賽事奪魁。

曾與拿度激戰多年的20個大滿貫得主費達拿稱讚對方道：「多麼璀璨的職業生涯！我一直希望這天永遠不會來臨。感謝你在我們熱愛的網球中留下的難忘回憶，以及交出所有令人難以置信的成就。這是一種絕對的榮譽。」

史拿闖上海賽4強 艾卡拉斯下馬

另外，上海大師賽男單「世一」史拿以盤數2：0挫丹尼麥維迪夫，4強對手是爆冷以2：0勝卡路士艾卡拉斯的馬查克。武漢公開賽女單方面，國家隊的鄭欽文及王欣瑜，與莎芭倫卡和嘉奧芙攜手闖入8強。

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