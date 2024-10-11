明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

永倫銀牌賽輕取南華 隔6年再登頂 狂灑三分雨致勝關鍵 泰那轟30分全場最高

【明報專訊】3日前以兩分反勝南華的永倫，昨晚在修頓室內場上演的香港男子籃球高級組銀牌賽總決賽「終極對決」，憑全隊射入14球三分球，其中倒戈的余理洋攻入7球，加上主將泰那獨取全場最高30分，終以92：75大勝南華，雙敗淘汰制下連贏兩場成功封王，也是相隔6年後，再奪得高級組銀牌賽冠軍。

泰那蓋帝斯半場雙雙 余理洋入7球三分

由於賽事採取雙敗淘汰制，兩隊昨晚需要上演終極一戰決勝負。雙方開賽已鬥得激烈，比分多次打平，但上仗克服20分落後、憑主將泰那在最後4秒射入三分反勝南華的永倫，藉今季從東方新加盟的韋思庭在最後一秒上籃，在首節領先21：19。到次節，「黃金戰士」永倫藉泰那、美籍外援蓋帝斯手感火熱，以及倒戈的余理洋有3球三分進帳，加上南華整隊手感冰冷下，拉開至17分距離，領先50：33入更衣室，其中泰那及蓋帝斯半場已貢獻「雙雙」，前者交出13分和11個籃板；後者則取14分及貢獻10次助攻。

換邊後，南華在第3節中段一度採取前場緊逼，望以防守收復失地，但無阻永倫眾將發炮，拋開至76：51。背水一戰的南華嘗試靠蘇柏軒及曾湛元在末節反撲，但為時已晚，南華也在比賽剩餘約兩分鐘時收起各主力，令比賽正式進入「垃圾時間」，永倫終以92 ：75擊敗南華，也自2018年後再奪得高級組銀牌賽冠軍。

值得一提的是，永倫此戰射入14個三分球兼命中率達45%，成為球隊獲勝關鍵，其中余理洋射入7個3分球取21分，泰那亦獨取全場最高30分、3個籃板及14次助攻；而蓋帝斯獲15分、18個籃板及兩次助攻。南華方面，喀麥隆籍外援中鋒安德拉獲18分及24個籃板，曾湛元則取20分。

上 / 下一篇新聞