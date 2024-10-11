永倫銀牌賽輕取南華 隔6年再登頂 狂灑三分雨致勝關鍵 泰那轟30分全場最高

泰那蓋帝斯半場雙雙 余理洋入7球三分

由於賽事採取雙敗淘汰制，兩隊昨晚需要上演終極一戰決勝負。雙方開賽已鬥得激烈，比分多次打平，但上仗克服20分落後、憑主將泰那在最後4秒射入三分反勝南華的永倫，藉今季從東方新加盟的韋思庭在最後一秒上籃，在首節領先21：19。到次節，「黃金戰士」永倫藉泰那、美籍外援蓋帝斯手感火熱，以及倒戈的余理洋有3球三分進帳，加上南華整隊手感冰冷下，拉開至17分距離，領先50：33入更衣室，其中泰那及蓋帝斯半場已貢獻「雙雙」，前者交出13分和11個籃板；後者則取14分及貢獻10次助攻。

換邊後，南華在第3節中段一度採取前場緊逼，望以防守收復失地，但無阻永倫眾將發炮，拋開至76：51。背水一戰的南華嘗試靠蘇柏軒及曾湛元在末節反撲，但為時已晚，南華也在比賽剩餘約兩分鐘時收起各主力，令比賽正式進入「垃圾時間」，永倫終以92 ：75擊敗南華，也自2018年後再奪得高級組銀牌賽冠軍。

值得一提的是，永倫此戰射入14個三分球兼命中率達45%，成為球隊獲勝關鍵，其中余理洋射入7個3分球取21分，泰那亦獨取全場最高30分、3個籃板及14次助攻；而蓋帝斯獲15分、18個籃板及兩次助攻。南華方面，喀麥隆籍外援中鋒安德拉獲18分及24個籃板，曾湛元則取20分。