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體育

國足反負澳洲 世盃外3戰全敗包尾 伊雲高域拒投降 稱下仗迎印尼成生死戰

【明報專訊】在世界盃亞洲區外圍賽C組首兩戰皆北、為爭出線背水一戰的中國男子足球隊（國足），昨晚作客澳洲隊的榜尾大戰，不幸重蹈上輪主場反負沙特阿拉伯隊的覆轍。國足上半場早段先開紀錄下，被主隊連入3球，終以1：3敗走。賽後3戰盡墨的中國續居榜末，出線岌岌可危，而終響勝鼓的「袋鼠兵」則得4分。

澳、中兩隊昨仗前同在外圍賽第三圈未勝，當中主場出擊的澳洲頭兩場分組賽只得1分，前帥阿諾特因而下台，由曾執教澳職球隊墨爾本勝利的主帥波波域接手，他這次主場「地標」領軍的正選陣容令人意外地排出5人防線，前線由老將米歇爾杜基及今季轉投拜仁慕尼黑的新星伊蘭昆達掛帥。

兩連敗的國足征澳前有前鋒武磊及阿蘭因傷缺陣，令主教練伊雲高域改以張玉寧及費南多攻堅，並在開賽早段即採取逼搶策略，限制主隊由中場組織攻勢。戰至上半場20分鐘，國足更憑一次後場長傳先開紀錄。當時門將王大雷大腳斬向前場，張玉寧力壓澳洲守將頂前，謝文能適時入楔禁區快射建功。

近3仗世盃外四度輸死球

上半場補時兩分鐘，澳洲藉效力蘇超球隊喜伯年的守將路易斯米拿，接應前鋒奇治葛雲左路罰球頭槌頂入扳平。值得一提的是，國足在近3場世盃外已經被對手四度利用死球戰術取得「士哥」。下半場接戰至53分鐘，澳洲再由奇治葛雲中路推順，離門約20碼妙射得手，助球隊反超前2：1。

澳洲隊其後不時以角球及界外球「手榴彈」攻勢，嘗試續向國足施壓皆無功而還，但國足的零星反擊同樣未能威脅主隊。最終澳洲隊在92分鐘藉後備上陣的翼鋒韋路比利把握對方解圍失誤再下一城，鎖定3：1勝局。賽後在C組首響勝鼓的澳洲3戰得4分，重燃小組直接出線世盃決賽周的希望。至於中國爭取躋身小組前4名的機會並不樂觀，主帥伊雲高域前途未卜。

伊帥：目標不變爭小組前4

伊雲高域賽後為國足接連輸死球及領先下被反勝感失望，並稱「我們賽前其實已有部署」。提及國足外圍賽前景，伊帥堅拒投降道：「接下來仍有7場比賽，我們目標不變，仍是小組前4名。下場主場對印尼隊的賽事對我們全隊而言，將是場真正的生死戰。」

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