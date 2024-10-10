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體育

曼聯董事會未定坦夏格去留

【明報專訊】多間英國傳媒報道，曼聯董事會昨舉行長達7小時的會議，包括討論領隊坦夏格今季初領軍表現。由於會後未有任何聲明公布，意味暫時未有立即辭退坦帥的決定。

曼聯今季英超7戰僅8分暫列14名，近5仗4和1負不勝。英國《泰晤士報》及《天空體育》等報道，曼聯董事會昨在大股東英力士集團的倫敦辦公室開會，班主之一拉特克里夫、行政總裁奧馬貝拉達及體育總監艾斯禾夫等高層均有出席，會議長達7小時，據報討論了「紅魔」及坦夏格開季表現。一般情况會後若有重大決策，球會將隨即發聲明宣布，但今次未有任何公布或有關領隊去留的消息傳出，因此代表暫時未有辭退坦夏格的決定，這名54歲荷蘭籍教頭料將繼續帶隊，至少備戰下周六英超主場對賓福特的賽事。

曼聯上季英超只得第8名，當時已傳坦夏格帥位不穩，但他在英格蘭足總盃擊敗曼城，令球隊連續兩季高舉獎盃，最終管理層今夏決定激活其合約續約一年的條款。

曼城足球總監擬季後離任

另據《The Athletic》報道，曼城足球總監碧格利斯坦或將於完季後離任，這名60歲西班牙籍前巴塞隆拿高層，於2012年10月加盟曼城，一直與領隊哥迪奧拿合作無間，是「藍月」過去12年成功關鍵人物之一。報道稱其離任不會影響哥迪奧拿去向，亦跟最近與英超賽會的訴訟案無關，而曼城將於明年初擬定其繼任人。

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