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體育

高普將任紅牛全球足球總監 明年元旦履新 為集團旗下球會出謀獻策

【明報專訊】前英超球會利物浦的德國籍主帥高普，昨落實於明年1月1日元旦日起上任紅牛集團的全球足球總監，負責管理及監督包括德甲RB萊比錫、奧地利球會薩爾斯堡、美職紐約紅牛及巴甲巴拉干天奴紅牛等球隊，提供未來足球發展建議，他在官方訪問中表示為即將投入的新工作感興奮，並強調轉換角色不會改變他對足球的熱情。

57歲的高普上季離開執教近9年的「紅軍」後，曾表示短期內不希望再擔任教練，令其去向一直未明。不過紅牛集團昨宣布，將委任這名德國籍名帥擔任該集團全球足球總監，由明年1月1日元旦日起履新，負責監督該集團旗下各支球隊，將向他們提供未來願景建議，並協助支持全球球探業務及培訓教練，但不會參與一眾球會的日常營運。

稱期待新工作 不減對足球熱情

高普接受紅牛集團訪問時表示：「在足球場上執教了近25年後，對於參與新工作感到非常興奮，角色雖已經改變，但我對足球的熱情沒變。」這名德國籍名帥又提及透過加入該集團，希望培養和支持更多足球人才。而他將在明年1月中旬舉行的記者會上正式亮相。

傳合約含即時解約接掌德軍條款

另據英國《天空體育》消息指，高普與紅牛集團簽署的合約附有特別條款，若未來獲德國隊招攬可即時解約。德國隊現時由37歲少帥拿高士文執教，目前合約至2026年世界盃後結束。

歐洲國家聯賽方面，意大利隊將於明晨A2組主場迎戰比利時隊。「藍衣軍團」縱獲小組兩連勝，首輪更作客以3：1反勝勁敵法國隊，惟今期大軍征召5名從未為大國腳上陣的球員，包括傳奇名宿馬甸尼的兒子丹尼爾馬甸尼等，前線續靠阿特蘭大射手列迪古攻堅；暫獲1勝1負的比利時有英超球會諾定咸森林的門將素斯因傷退隊，已補選效力比甲球會梅赫倫的迪禾夫，惟主將盧卡古因想專注球會表現，明年才會歸隊，而隊長奇雲迪布尼亦因傷缺陣。同組另一場，法國隊在皇家馬德里前鋒基利安麥巴比缺陣下，球會隊友的中場曹亞文尼將代替對方擔任隊長作客以色列隊。

彭馬膺英格蘭年度最佳球員

另邊廂，兩戰同得6分的英格蘭隊與希臘隊，將在歐國聯B2組演「榜首大戰」，主場的「三獅軍團」雖賽前有車路士的鋒將高爾彭馬力壓隊友祖迪比寧咸及布卡約沙卡，當選英格蘭年度最佳球員，但隊長哈利卡尼於上輪德甲賽事受傷，今仗或先列後備，改由奧尼屈堅斯或蘇蘭基擔正。奧地利隊則在B3組主場對哈薩克隊。

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