體壇快訊：港乒女團亞洲賽摘銅

李卓耀伍家朗北極羽賽晉次圈

北極羽毛球公開賽昨續在芬蘭上演，港將李卓耀在男單首圈以直落兩局擊敗馬來西亞隊的梁峻豪，下圈將面對4號種子的國手李詩灃；早前在全港羽毛球錦標賽高級組屈居男單亞軍的隊友伍家朗，則同樣在男單首圈以局數2：0輕取東道主的芬蘭隊球手奧多夫。

李嘉兒美國壁賽首闖4強

港將李嘉兒昨在紐約舉行的美國壁球公開經典賽女單8強，以局數3：1輕取世界排名14、次號種子的埃及籍球手娜達艾芭絲，首闖世巡賽4強下今早將對加拿大籍好手荷莉諾頓。李嘉兒也是繼上圈淘汰7號種子的另一埃及籍球手後，連續兩輪殺退種子球手。

飛馬甲一揭幕戰挫晉裕

新一屆香港甲一男子籃球聯賽昨晚在伊利沙伯體育館開打，上季排第9名的建龍飛馬雖早前在高級組銀牌賽錄兩連敗出局，但昨仗憑5人得分達雙位數，其中鍾俊昇取全隊最高23分下，以84：75力挫有外援艾勤攻入30分、上季排第6名的晉裕，在新季揭幕戰旗開得勝。

港隊五人棒球世盃轉戰名次賽

WSBC五人制棒球世界盃昨日在中環海濱活動空間舉行第3日賽事，港隊早上先以9：11及1：15負立陶宛隊，晚上再以0：15及4：5不敵委內瑞拉隊，在A組5隊以1勝4負排第4名，無緣晉身超級循環賽，今日將轉戰名次賽。

國手崔永熙NBA季前賽亮相

今夏加盟NBA球隊布魯克林籃網的國家隊小前鋒崔永熙，昨於NBA季前賽「地標」，後備上陣9分鐘貢獻1分及兩個籃板，而球隊則最終作客以106：115不敵洛杉磯快艇。另外，今屆選秀狀元列沙查昨則上陣約23分鐘攻入18分，加上隊友薛夫魯迪末段「準絕殺」射入三分球，在主場以131：130險勝印第安那溜馬。

港女將陳衍婷KO泰拳手 職業生涯續全勝

香港「婚紗拳后」陳衍婷日前於泰國出戰「FCC 7 X Double Impact 6 rounds flyweight bout」，最終在戰至第二回合KO東道主拳手Ketsara Samkok，職業生涯7戰全勝，當中3次KO延續不敗走勢。她賽後表示：「可以喺兩回合內KO對手，台上呢幾分鐘，係我付出咗無數個幾分鐘同汗水換返嚟嘅！勝不驕、敗不餒，我會帶住香港永不放棄嘅精神，付出一定有回報！」

特林普反勝希堅斯 武漢桌球賽闖8強

英籍「世一」名將特林普昨在武漢桌球公開賽16強，以局數5：2反勝蘇格蘭籍名將「巫師」希堅斯闖8強；至於國家隊球手斯佳輝同樣在16強以局數5：2淘汰威爾斯籍好手杜安鍾斯，惟另一國手丁俊暉則在16強以局數3：5不敵英籍星將華基連，無緣晉級。