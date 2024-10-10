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體育

溫網明年改用電子看線取締司線員

【明報專訊】溫布頓網球錦標賽昨落實明年起全面使用電子看線技術，意味司線員將在下屆賽事絕迹，結束在溫網147年的歷史任務。賽會強調有從賽事傳統和變革中尋找平衡，認為電子看線有助提高判決準確性。

打破147年傳統 賽會：助提高準確性

隨男子職業網球聯會（ATP）決定來年巡迴賽全面電子看線技術，澳網和美網亦分別在2021和2022年決定採用。擁有147年歷史的溫網亦不得不追貼趨勢，決定來年以電子看線取代司線員輔助判決。全英草地網球協會表示，溫網今年曾進行測試，認為電子看線技術現已足夠成熟，因此決定踏出重要一步。賽會又認同司線員的貢獻，形容他們在歷屆賽事發揮核心作用。

堤亞科為上海賽粗言罵裁判致歉

上海大師賽方面，意籍世界一哥史拿昨於男單16強直落兩盤擊敗美籍球手舒爾頓晉級。西班牙籍2號種子卡路士艾卡拉斯則同樣兩盤輕取法籍名將蒙菲斯過關。而美國球手堤亞科前日32強不敵俄將沙夫連後，因不滿裁判在「搶七」期間指他拖延時間罰分，憤而爆粗怒罵對方，面臨6萬美元（約46萬港元）罰款。他事後在社交網致歉，認同行為不能接受，「這不是我想待人的方式」。

此外，波蘭籍女球手蓮妮早前出發參與武漢公開賽時，因在社交網發文稱「病毒庫已更新」，遭內地民眾炮轟。她前日在武漢賽女單首圈晉級後，賽後訪問時欲就爭議道歉，卻屢遭主持人打斷。

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