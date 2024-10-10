明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

李芯瑤兩破學界紀錄 50及100自締女乙最快闖決賽

【明報專訊】港九區學界D1游泳比賽昨在九龍公園游泳池展開。首日賽事共誕生兩項新紀錄，由協恩中學的李芯瑤分別在女子乙組50米及100米自由泳初賽創下。

李芯瑤先在女子50自游出25.18秒，打破馬紫玲上屆創下的25.81秒女乙紀錄；其後轉戰100自初賽游出55.60秒，再打破馬紫玲上屆譜寫的55.96秒女乙紀錄；兩項成績均比女甲紀錄快，並以首名晉級決賽。

李芯瑤完成首日賽事後，個人累積的游泳學界紀錄增至5個。她表示本月底將隨港隊出戰世界盃仁川站，故訓練計劃未特意為D1調整，但現就讀中四的她對首次名留女乙史冊感興奮，「上屆有點過度訓練，手不太伸得直，沒有破紀錄，這次總算圓了心願」。

女拔萃偕3校並列榜首

隊長馬紫玲放眼畢業赴美升學

今屆擔任拔萃女書院隊長的馬紫玲，繼兩年前「越級」挑戰女甲後，今屆終以適齡身分再戰。她在100自初賽以1分00.20秒、總成績第4名晉級，而首50米分段時間為26.17秒，較其個人兩年前創下50自女甲紀錄（26.38秒）快。

就讀中五的馬紫玲上月中決定跟隨何詩蓓、簡綽桐等港將步伐，承諾在2026年中學畢業後升讀美國密歇根大學，「我的潛力還未完全發揮出來，香港未必能給予最好的發展機會，因此一心想去美國。希望早點決定後可全神貫注在學業和游泳，不要被升學事情阻礙」。

首日賽事過後，聖若瑟書院暫以54分在男子團體總成績領先；劍指36連霸的拔萃女書院，則在女子團體總成績與香港國際學校、協恩中學及德望學校以54分並列首位。決賽日將在下周五上演。

上 / 下一篇新聞