李芯瑤兩破學界紀錄 50及100自締女乙最快闖決賽

李芯瑤先在女子50自游出25.18秒，打破馬紫玲上屆創下的25.81秒女乙紀錄；其後轉戰100自初賽游出55.60秒，再打破馬紫玲上屆譜寫的55.96秒女乙紀錄；兩項成績均比女甲紀錄快，並以首名晉級決賽。

李芯瑤完成首日賽事後，個人累積的游泳學界紀錄增至5個。她表示本月底將隨港隊出戰世界盃仁川站，故訓練計劃未特意為D1調整，但現就讀中四的她對首次名留女乙史冊感興奮，「上屆有點過度訓練，手不太伸得直，沒有破紀錄，這次總算圓了心願」。

女拔萃偕3校並列榜首

隊長馬紫玲放眼畢業赴美升學

今屆擔任拔萃女書院隊長的馬紫玲，繼兩年前「越級」挑戰女甲後，今屆終以適齡身分再戰。她在100自初賽以1分00.20秒、總成績第4名晉級，而首50米分段時間為26.17秒，較其個人兩年前創下50自女甲紀錄（26.38秒）快。

就讀中五的馬紫玲上月中決定跟隨何詩蓓、簡綽桐等港將步伐，承諾在2026年中學畢業後升讀美國密歇根大學，「我的潛力還未完全發揮出來，香港未必能給予最好的發展機會，因此一心想去美國。希望早點決定後可全神貫注在學業和游泳，不要被升學事情阻礙」。

首日賽事過後，聖若瑟書院暫以54分在男子團體總成績領先；劍指36連霸的拔萃女書院，則在女子團體總成績與香港國際學校、協恩中學及德望學校以54分並列首位。決賽日將在下周五上演。