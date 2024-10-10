明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

國足征澳洲不容再失 伊雲高域深信麾下有力「爭取好成績」

【明報專訊】澳洲vs.中國 港台電視32台 下午17：10直播 / 沙特阿拉伯vs.日本 港台電視32台 明晨02：00直播

中國國家男子足球隊（國足）今續戰2026年世界盃亞洲區外圍賽第3圈分組賽，於香港時間下午5時10分在C組作客惡鬥澳洲隊。兩軍賽前同告兩輪不勝位處榜末，是役皆不容再失力爭首勝。克羅地亞籍的國足主教練伊雲高域賽前表明，全隊上下已重新出發，深信麾下可在此仗爭取好成績。

國足在C組頭兩輪均告敗陣，包括首擊作客以0：7慘負日本隊寫尷尬歷史，以及於次仗大部分時間踢多一人下，以1：2反負沙特阿拉伯隊。戰畢兩場硬仗後，球隊今赴阿德萊德作客澳洲隊，「袋鼠軍」此前兩輪表現同告不濟，分別主場0：1不敵巴林隊及作客0：0悶和印尼隊，在C組兩戰得1分排第5，僅比以零分排榜尾的國足為佳，亦意味雙方是役已不容再失。

戰績備受球迷批評的國足，日前罕有地未有包機，改為乘搭一般民航機出發澳洲，成為熱話，其中後衛劉洋在個人社交平台透露機上有小孩哭，疑暗示被影響休息。面對又一場關鍵戰，國足出發前已證實主力鋒將武磊及阿蘭均因傷避戰。主帥伊雲高域昨在賽前記者會亦謂：「已隊與澳洲隊一樣都有球員傷病問題，但我們已為比賽準備就緒，因這將是一支全新的隊伍，我相信麾下可在此仗爭取好成績。」值得一提的是，此仗內地將續由網上平台愛奇藝獨家直播，本港則由港台電視32台直播。

3組今輪同演榜首大戰

此外，今輪3組巧合同演榜首大戰，其中與國足同處C組的榜首之師日本隊在手握6分下，將作客以兩分落後的沙特阿拉伯隊；B組次席的韓國隊征戰同得4分居首的約旦隊；烏茲別克隊則於A組迎戰同取6分居次的伊朗隊。

上 / 下一篇新聞