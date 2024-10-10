國足征澳洲不容再失 伊雲高域深信麾下有力「爭取好成績」

中國國家男子足球隊（國足）今續戰2026年世界盃亞洲區外圍賽第3圈分組賽，於香港時間下午5時10分在C組作客惡鬥澳洲隊。兩軍賽前同告兩輪不勝位處榜末，是役皆不容再失力爭首勝。克羅地亞籍的國足主教練伊雲高域賽前表明，全隊上下已重新出發，深信麾下可在此仗爭取好成績。

國足在C組頭兩輪均告敗陣，包括首擊作客以0：7慘負日本隊寫尷尬歷史，以及於次仗大部分時間踢多一人下，以1：2反負沙特阿拉伯隊。戰畢兩場硬仗後，球隊今赴阿德萊德作客澳洲隊，「袋鼠軍」此前兩輪表現同告不濟，分別主場0：1不敵巴林隊及作客0：0悶和印尼隊，在C組兩戰得1分排第5，僅比以零分排榜尾的國足為佳，亦意味雙方是役已不容再失。

戰績備受球迷批評的國足，日前罕有地未有包機，改為乘搭一般民航機出發澳洲，成為熱話，其中後衛劉洋在個人社交平台透露機上有小孩哭，疑暗示被影響休息。面對又一場關鍵戰，國足出發前已證實主力鋒將武磊及阿蘭均因傷避戰。主帥伊雲高域昨在賽前記者會亦謂：「已隊與澳洲隊一樣都有球員傷病問題，但我們已為比賽準備就緒，因這將是一支全新的隊伍，我相信麾下可在此仗爭取好成績。」值得一提的是，此仗內地將續由網上平台愛奇藝獨家直播，本港則由港台電視32台直播。

3組今輪同演榜首大戰

此外，今輪3組巧合同演榜首大戰，其中與國足同處C組的榜首之師日本隊在手握6分下，將作客以兩分落後的沙特阿拉伯隊；B組次席的韓國隊征戰同得4分居首的約旦隊；烏茲別克隊則於A組迎戰同取6分居次的伊朗隊。