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體育

港足初征歐友賽鬥列支敦士登 新帥韋斯活處子領軍冀注新元素 拒與前帥安達臣比較

【明報專訊】中國香港足球代表隊正遠征歐洲，將於明晨1時30分友賽中歐小國列支敦士登隊。除了是港足首在正式賽事作客歐洲球隊，也是新任主教練韋斯活領軍首擊，這名英籍教頭賽前明言，期望為球隊注入新元素，並拒絕與前帥安達臣比較。

列支敦士登vs.中國香港

明晨01：30開賽

世界排名157名的港足上月起衝出亞洲，9月初先造訪大洋洲參加斐濟三角賽，擊敗所羅門群島及打和斐濟隊而奪冠，一個月後遠征歐洲到訪萊茵公園球場友賽低46位、排203名的列支敦士登隊。港足上次對歐洲球隊為2006年嘉士伯盃，在主場分別0：4及0：3不敵克羅地亞及丹麥隊。

延續進攻足球 增控球地面組織

約300港球迷遠征力撐

港足在斐濟三角賽由助教盧斯爾暫代督師，今仗對列支敦士登將是8月底上任的韋斯活首仗領軍。這名曾執教阿富汗隊的48歲英籍教頭昨出席賽前記者會表示，期望為球隊注入新元素及帶領獲勝，「我希望能為球隊注入我的足球哲學，增加地面組織和控球元素，繼續踢出具侵略性的足球，為球迷帶來娛樂」。他又拒絕與前帥安達臣比較，「與其聚焦過去，我更希望放眼未來，用表現爭取成功。每個球員都會有機會，我不會留意他們年齡，更重視是表現，建立團隊精神」。

同場出席記招的26歲港足中場顏卓彬稱，今次港足首度在國際賽遠征歐洲，球員都很興奮是全新體驗，又提及知道有眾多港足球迷遠道而來，會盡力比賽報答支持。據指有近300名香港球迷陸續登機遠征撐港足。效力中超上海申花的左翼衛陳晉一表示，韋斯活鼓勵更多用球，「新主教練原則都是想踢進取足球，保持向對手施壓」；大埔中場陳肇鈞稱今次是他首在歐洲比賽。

列支敦士登世界排名僅高於聖馬力諾的歐洲尾二球隊，今年至今6場國際賽3和3負不勝，今仗為2024年首次主場。由於國內沒有聯賽，主力中場哈士拿等效力鄰國瑞士次級聯賽球會。

另外，香港足總宣布港足下周二晚上8時在香港大球場友賽柬埔寨隊的門票，昨午起於Ticketflap發售，正價150元、特惠票40元。

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