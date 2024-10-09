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體育

河村灰熊處子戰獻5分3助攻

【明報專訊】孟菲斯灰熊昨於NBA季前賽首擊作客以121：116擊敗達拉斯獨行俠，其中日本隊星將河村勇輝迎來處子戰，後備上陣9分鐘貢獻5分及3次助攻，目前僅與會方簽下短約的他，將要在餘下不足半個月時間爭取保證合約以避免被裁。

23歲日本隊星將河村勇輝近年在國際賽表現突出，包括於早前的巴黎奧運面對勁旅法國隊獨取29分。河村今夏獲灰熊簽下一紙Exhibit 10的短期合約，首次成為NBA球員，但這名身高僅5呎8吋（1.72米）的控衛須在開季前爭取獲正式合約才可逃過被裁掉命運，他昨於灰熊季前賽首仗後備上陣9分鐘，並把握機會攻入5分及交出3次助攻。他賽後道：「很高興能站在NBA賽場上，雖然表現並不完美，但我相信能予外界留下好印象。」

至於身高達7呎4吋（2.24米）的加拿大籍華裔中鋒周志豪，同日亦為灰熊「地標」，這名於今年選秀會以首輪第9位獲選中的22歲新星，是役正選上陣18分鐘取6分及7個籃板，而灰熊最終作客以121：116挫獨行俠。

另外，邁阿密熱火昨宣布將於月底的常規賽，正式將主場館內的球場命名為「Pat Riley Court」，以向籃球名人堂教練的現任總裁萊利致敬，同時慶祝他在聯盟內工作30周年。

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