永倫挫南華 明再戰爭冠 泰那奠勝三分球領銜贏兩分

從負方賽取得「復活」資格殺入總決賽的永倫，雖然是役有美國籍外援蓋帝斯在首節獨取14分，但仍以18：20先落後首節。今季銀牌賽未嘗一敗、在勝方決賽以78：65力挫上屆冠軍滿貫的南華，於次節靠外援安德拉、葉耀邦及曾湛元等手感火熱下，打出25：11攻勢，半場拉開比數至45：29。

半場落後16分 末節絕地反勝

下半場初段，球場計時器失靈令球賽一度暫停，引來觀眾一片噓聲，但沒影響永倫各球員找回手感，眾將在第3節打出一段19：11攻勢，追至落後8分。永倫其後乘勇於第4節不斷收窄比分並於末段反超，即使南華靠喀麥隆籍中鋒安德拉在完場前13秒的兩分跳投領先1分，但永倫隨後靠全場貢獻16分、8個籃板及5次助攻的後衛泰那在完場前4秒射入關鍵三分球，最終以72：70絕地反勝南華，明晚將轉戰修頓室內場與對方再分勝負，決出今季高級組銀牌賽冠軍。

值得一提的是，兩軍內線主力蓋帝斯及安德拉此仗齊齊貢獻「雙雙」，前者取27分及22個籃板，後者則貢獻17分及19個籃板。

荃灣險勝均安奪女子組銀牌賽

女子組方面，上屆女子甲組常規賽冠軍荃灣，繼首輪賽事以77：66輕取均安後，昨仗憑得分主力關海佩獲取全隊最高得分下，在總決賽以55：54驚險地再挫對方，升班兩季以來首奪高級組冠軍。荃灣主教練任明敏賽後表明是後雖然外圍投射狀態不錯，但「因平時作賽的球員出現失誤，被對手在第3節追回來，希望後備席的球員未來在聯賽能貢獻多些」，她亦大方稱讚對手均安的主將唐曉蕾是整個女子甲組最強球員。