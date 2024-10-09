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2024年10月9日星期三
恩尼斯達掛靴 別22年球員生涯 料轉執教鞭
曼城APT規例官司部分勝訴 未獲英超賽會予足夠審核時間可索償
73歲荷蘭名宿尼斯堅斯離世 獲封「全能足球」創始人之一
以成龍形容黃喜燦 科木外借兵被裁歧視
港隊五人棒球世盃小組兩連敗
王楚欽爆冷負伊朗小將 無阻國家隊亞洲賽晉級
體壇快訊：吳安儀澳洲女子賽奪亞
電視精選
永倫挫南華 明再戰爭冠 泰那奠勝三分球領銜贏兩分
河村灰熊處子戰獻5分3助攻
新帥領港足奧地利開操備戰列支敦士登
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【明報專訊】（請看附圖）
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