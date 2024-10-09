恩尼斯達掛靴 別22年球員生涯 料轉執教鞭

恩尼斯達早前預告在本月8日這個有其標誌8號球衣的日子宣布重要事情，外界已公布他將掛靴。小白昨返回母會巴塞隆拿，在家人陪同下出席告別儀式，沙維、碧基及迪高等巴塞前隊友兼名宿都有出席。他在發言表示從沒想過這天來臨，「過去日子所流的眼淚都是充滿感動和自豪，而不是悲傷的眼淚，經歷很多艱難、努力和犧牲最終實現夢想，感謝一直路上陪伴身邊的每個人」。他稱很幸福能在所愛事業得到職業球員無數榮譽，又提及其生命已離不開足球，願意將來以另一身分重返巴塞隆拿。西班牙傳媒報道，小白計劃由青年軍教練做起，逐步展開執教生涯。

為實現夢想感幸福 昔日戰友美斯致敬

巴塞前隊友的阿根廷球王美斯在社交網發文，形容這名中場大師是他遇過最神奇、最有「魔法」的隊友之一，「是我最喜歡並肩作戰的隊友，足球會想念你」。除了恩尼斯達效力過的球會發文祝福，連巴塞宿敵皇家馬德里亦發聲明致敬，表達對這名傳奇的認可及欽佩，「他的足球和價值觀為這項運動作出了偉大貢獻」。

為巴塞兩膺三冠王 隨西班牙奪世盃歐國盃

恩尼斯達出身巴塞拉瑪西亞青訓，2002至18年在巴塞一隊共上陣674場，入57球及135次助攻，贏得4次歐聯及9次西甲冠軍等殊榮，在2009及2015年成為「三冠王」，他與沙維及布斯基斯的中場組合為人津津樂道。他2018年轉戰亞洲加盟日職豪門神戶勝利船，協助贏得日皇盃及日本超級盃，並在離隊一季贏得日職，去年8月轉投阿聯酋的酋長會；西班牙隊方面，小白於2008至18年上陣131次入13球，贏得2008及12年歐洲國家盃冠軍，以及在2010年世界盃決賽加時攻入奠勝球擊敗荷蘭隊封王。22年職業生涯奪38項錦標，共上陣962場從未領取紅牌，並在2010及12年均打入金球獎三甲。