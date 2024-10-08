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2024年10月8日星期二
半場領先兩球 熱刺雪崩式反負白禮頓 普斯迪高路斥最糟敗仗
港足出征列支敦士登 尼高拉斯首獲召與有榮焉
羅拔仔26分鐘戴帽 巴塞西甲大捷續領頭
迪基亞兩救極刑 紫百合意甲挫米蘭
季前賽同場 占士父子創NBA歷史
香港東方新季兼戰甲一東超 金牛前將梁兆華來投
體壇快訊：安達臣領雲南玉昆「衝超」
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【明報專訊】（請看附圖）
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