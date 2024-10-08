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體育

港足出征列支敦士登 尼高拉斯首獲召與有榮焉

【明報專訊】香港足球代表隊昨晨啟程前往中歐小國列支敦士登，備戰本周五凌晨1時半作客列支敦士登隊的友賽，主帥韋斯活身處海外未隨大軍出發。效力大埔的22歲翼衛尼高拉斯這次首獲徵召，去年領取特區護照轉籍的他直言代表香港意義重大，期待在國際賽初演以表現報答球迷。

韋斯活身處海外未隨大軍出發

尼高拉斯在香港土生土長，父母為南美玻利維亞人，另有智利國籍。他在2022／23年球季以外援身分為深水埗初戰港超，去年決定放棄智利籍申領特區護照，改以本地球員身分出賽。隨深水埗上季完結後「自降」甲組，尼高拉斯今季轉投大埔，今季聯賽4仗皆有上陣，並交出2次助攻，終換來首次港足徵召。

略懂廣東話的尼高拉斯先以英語受訪，稱出戰國際賽是所有人的夢想，並隨即以廣東話說出代表香港的渴望，「喺呢度出世，喺呢度長大，覺得自己係香港人，很榮幸能代表這地方」。他透露陳肇鈞等同屬大港腳的大埔隊友，在其入選後着他「享受當刻」，稱已急不及待在這次國際賽期盡情發揮，「當我踏上球場，我會為球迷和教練全力以赴，同時希望向其他隊友學習，他們國際賽經驗都比我豐富」。

港足本港時間周五凌晨1時半將在萊恩公園球場友賽列支敦士登隊；周六清晨返港後，下周二晚上8時在香港大球場友賽柬埔寨。

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