半場領先兩球 熱刺雪崩式反負白禮頓 普斯迪高路斥最糟敗仗

熱刺賽前在英超、英格蘭聯賽盃和歐霸五連勝，縱使此役續有前鋒孫興慜因傷避戰，仍憑翼鋒比蘭莊臣先在23分鐘各賽事連續第6仗建功，隊友中場占士麥迪臣於37分鐘破門以兩球領前上半場。白禮頓在48分鐘藉中場明迪追回一球，隊友翼鋒三笘薰於58分鐘直線妙傳另一中場佐真尼奧魯達扳平，並由前鋒韋碧克在58分鐘無人看管下近頂破網，令「海鷗」以3：2反勝，並終止4場聯賽不勝頹勢，賽後7戰得12分排第6，領前第9位熱刺兩分。

車路士兩將累滿黃牌無緣鬥利物浦

熱刺主帥普斯迪高路賽後痛斥麾下道：「賽果令人失望、沮喪和徹底崩潰。這是我上任後最糟糕敗仗，球隊下半場令人無法接受，球員顯得得意忘形，結果付出了代價。這是一場可怕的敗仗。」白禮頓領隊靴斯拿則強調贏在球員能集中精神比賽，但亦指出球隊近3場英超和1場英聯盃共失10球。

至於前晚主場與下半場少踢一人的諾定咸森林各一言和的車路士是禍不單行，理由是「藍戰士」這仗6個領黃球員中，包括左閘古古列拿及中堅韋斯利科芬拿齊領個人第5黃，故此國際賽檔期後的英超首戰出征榜首利物浦需停賽，而可能更糟的是，前鋒尼高拉斯積遜該仗一次球員衝突中被拍攝到向敵衛莫拉頓施襲，若被起訴罪成也將會面臨停賽。

曼聯3仗食白果 坦帥信可重拾火力

此外，曼聯作客與阿士東維拉互交白卷後，已連續3場英超「食白果」，使領隊坦夏格亦承認攻力不足，但這名仍是下個被炒英超領隊大熱門相信，隨着鋒將海倫近期復出、拉舒福特有改善及阿歷真度加拿祖續有優秀表現，球隊將能重拾火力。