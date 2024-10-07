理文負東方頹勢未止 會長擬覓外籍新帥 盼修補團隊挽球迷

理文昨仗21分鐘有後衛李毅凱後場胸口回傳乏力，讓東方翼鋒馬希偉門前「偷雞」得手，半場0：1落後。理文58分鐘有前鋒羅沙禁區內遭東方後衛高素巴耶夫踢跌，球證廖國文翻看視像裁判（VAR）片段後直指12碼，並由中場保利臣操刀射入。惟理文扳平後僅過6分鐘，被東方中場馬高斯在64分鐘主射罰球「省」中人牆彈入再落後。理文終1：2告負，賽後5戰9分排第5。

朱兆基暫領軍首擊輸1：2

理文會長李文恩賽後受訪稱，感覺前帥曾昭達壓力太大需休息，對方將攻讀亞洲足協專業級教練牌照，暗示對方仍是理文一員。他認為球會上下今季面對亞洲賽戰線，感覺「諗多咗嘢」，季內餘下時間希望修補球隊合作性，踢出表現挽回球迷支持，「呢幾場好似失咗一啲球迷。足球不能沒球迷，希望重新吸引球迷觀賞賽事」。李文恩另透露，理文已着手物色新帥，潛在人選均為外籍教頭，明年1月轉會窗則希望增添中後場球員。

朱兆基承認球隊正面臨信心危機，感覺球員開季至今背負太多包袱，「很多人都覺得唔衰得，出得嚟一定要贏，面對這些壓力，自然踢得不好」。他透露李文恩並無對其設下成績目標，只希望麾下重新享受足球，「如果喜歡作賽，不用我叫都會跑。如何踢、如何防守，他們都知道，只是差點信心」。

同日另一仗，「升班馬」九龍城憑巴西籍前鋒卡朗開賽1分鐘閃電開紀錄，連續3仗建功，加上韓援李根好43分鐘再下一城，在深水埗運動場主場2：0淨勝標準流浪，取兩連勝後6戰得10分排第4；流浪5戰3分排第7。

港足補選杜度彭利拿征友賽

此外，理文翼鋒艾華頓及效力中甲球會無錫吳鉤的後衛余煒廉昨退出港足本月兩場友賽大軍，補選同來自理文的後衛杜度和冠忠南區前鋒史提芬彭利拿。