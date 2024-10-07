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體育
2024年10月7日星期一
曼聯悶和維拉5戰不勝 聯賽7戰8分跌至14位
高華錫沙卡居功 分途領曼城阿仙奴奏捷續追利物浦
奧運港將海洋公園祝捷 石偉雄冀養傷後再想前路
皇馬慘勝維拉利爾 卡華積重創或收咧
五人棒球世界盃今起中環海濱上演 港隊首擊鬥南非
體壇快訊：林詩棟孫穎莎主場稱王封后
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理文負東方頹勢未止 會長擬覓外籍新帥 盼修補團隊挽球迷
鄧謝配全港羽毛球錦標賽5奪混雙冠軍
湯珍奴域港網賽封后 嘉奧芙中國賽奪冠
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【明報專訊】（請看附圖）
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