體壇快訊：林詩棟孫穎莎主場稱王封后

廣島險勝磐田保榜首

上周四在亞冠2次輪分組賽作客以3：2絕殺港超球隊東方的廣島三箭，昨於日職作客以2：1險勝磐田山葉，33戰得65分續居榜首；同日神戶勝利船雖一度以兩球領先下被對手扳平，但終作客以3：2挫京都不死鳥，33戰得64分，僅以1分續落後廣島。

10人祖雲遭逼和

祖雲達斯昨晚意甲有中鋒杜辛華荷域射入12碼開紀錄，惟作客的卡利亞里亦藉極刑終以1：1逼和，而祖雲更有葡籍中場法蘭斯高干斯卡奧完場前獲兩黃一紅被逐。另外，衛冕的國際米蘭昨晨有前鋒馬古斯杜林大演「帽子戲法」，主場3：2挫早段已踢少一人的拖連奴；阿特蘭大則憑前鋒列迪古同樣「戴帽」下，主場5：1大勝熱拿亞。

國際邁阿密劍指最高分紀錄

已確保在常規賽登頂的國際邁阿密，昨於美職雖有阿根廷球王美斯僅後備落場，但仍憑前鋒李安納度甘賓拿在完場前補時1：0作客絕殺FC多倫多，下輪有望打破聯賽最高積分紀錄。沙特聯方面，艾納斯有基斯坦奴朗拿度（C朗）入12碼及沙迪奧文尼梅開二度，主場3：0輕取艾奧魯巴。